النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات وتركيا تتفقان على تبادل نحو 5 مليارات دولار بالعملتين المحليتين

تستمر الاتفاقية 3 سنوات قابلة للتمديد

أعلن بنكا الإمارات وتركيا المركزيان، اليوم الأربعاء، أنهما أبرما اتفاقًا لتبادل العملات تبلغ قيمته قرابة خمسة مليارات دولار بالعملتين المحليتين، مما يوفر مصدرًا محتملًا للدعم في ظل التقلبات الاقتصادية التي تواجهها أنقرة.

وأوضح البنكان أن الاتفاق سيستمر لثلاثة أعوام مع إمكانية تمديده، وتبلغ قيمته الاسمية 64 مليار ليرة (4.71 مليار دولار) و18 مليار درهم، وفق "رويترز".

وستستخدم تركيا اتفاق التبادل لتعزيز احتياطياتها المستنزفة من النقد الأجنبي، بعد بدء تدخلات باهظة التكلفة في السوق في الشهر الماضي للحد من أزمة العملة.

وتراجعت الليرة 0.5 بالمائة إلى 13.6 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:39 بتوقيت جرينتش. وفقدت الليرة 44 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الإمارات وتركيا تتفقان على تبادل نحو 5 مليارات دولار بالعملتين المحليتين
سبق

أعلن بنكا الإمارات وتركيا المركزيان، اليوم الأربعاء، أنهما أبرما اتفاقًا لتبادل العملات تبلغ قيمته قرابة خمسة مليارات دولار بالعملتين المحليتين، مما يوفر مصدرًا محتملًا للدعم في ظل التقلبات الاقتصادية التي تواجهها أنقرة.

وأوضح البنكان أن الاتفاق سيستمر لثلاثة أعوام مع إمكانية تمديده، وتبلغ قيمته الاسمية 64 مليار ليرة (4.71 مليار دولار) و18 مليار درهم، وفق "رويترز".

وستستخدم تركيا اتفاق التبادل لتعزيز احتياطياتها المستنزفة من النقد الأجنبي، بعد بدء تدخلات باهظة التكلفة في السوق في الشهر الماضي للحد من أزمة العملة.

وتراجعت الليرة 0.5 بالمائة إلى 13.6 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:39 بتوقيت جرينتش. وفقدت الليرة 44 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
03:15 PM

الإمارات وتركيا تتفقان على تبادل نحو 5 مليارات دولار بالعملتين المحليتين

تستمر الاتفاقية 3 سنوات قابلة للتمديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,497

أعلن بنكا الإمارات وتركيا المركزيان، اليوم الأربعاء، أنهما أبرما اتفاقًا لتبادل العملات تبلغ قيمته قرابة خمسة مليارات دولار بالعملتين المحليتين، مما يوفر مصدرًا محتملًا للدعم في ظل التقلبات الاقتصادية التي تواجهها أنقرة.

وأوضح البنكان أن الاتفاق سيستمر لثلاثة أعوام مع إمكانية تمديده، وتبلغ قيمته الاسمية 64 مليار ليرة (4.71 مليار دولار) و18 مليار درهم، وفق "رويترز".

وستستخدم تركيا اتفاق التبادل لتعزيز احتياطياتها المستنزفة من النقد الأجنبي، بعد بدء تدخلات باهظة التكلفة في السوق في الشهر الماضي للحد من أزمة العملة.

وتراجعت الليرة 0.5 بالمائة إلى 13.6 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:39 بتوقيت جرينتش. وفقدت الليرة 44 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,720
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,561
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,847
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة