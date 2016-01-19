الإمارات وتركيا تتفقان على تبادل نحو 5 مليارات دولار بالعملتين المحليتين

تستمر الاتفاقية 3 سنوات قابلة للتمديد

أعلن بنكا الإمارات وتركيا المركزيان، اليوم الأربعاء، أنهما أبرما اتفاقًا لتبادل العملات تبلغ قيمته قرابة خمسة مليارات دولار بالعملتين المحليتين، مما يوفر مصدرًا محتملًا للدعم في ظل التقلبات الاقتصادية التي تواجهها أنقرة.

وأوضح البنكان أن الاتفاق سيستمر لثلاثة أعوام مع إمكانية تمديده، وتبلغ قيمته الاسمية 64 مليار ليرة (4.71 مليار دولار) و18 مليار درهم، وفق "رويترز".

وستستخدم تركيا اتفاق التبادل لتعزيز احتياطياتها المستنزفة من النقد الأجنبي، بعد بدء تدخلات باهظة التكلفة في السوق في الشهر الماضي للحد من أزمة العملة.

وتراجعت الليرة 0.5 بالمائة إلى 13.6 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:39 بتوقيت جرينتش. وفقدت الليرة 44 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي.