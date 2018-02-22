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سائقو شاحنات خلاطات الخرسانة يلوثون طرقات ومتنزهات وأودية محايل

"سبق" ترصد المخالفين من العمالة الوافدة .. ورئيس البلدية يتوعدهم

شكا عدد من المواطنين بمحايل ما يقوم به سائقو شاحنات شركات الخرسانة من رمي بعض المخلفات وبقايا خلاطات الأسمنت في مجاري السيول والمتنزهات وجنبات الطرق بشكل عشوائي ومتعمد ما نتج عنه التلوث البصري، إلى جانب ما يمكن أن ينجم عن ذلك من إضرار بالأشجار المختلفة.

وكانت "سبق" قد رصدت عددًا من المخالفين من العمالة الوافدة الذين يمارسون المخالفة دون اكتراث بالتعليمات المبلغة لهم وما يمكن أن ينجم عن ذلك من أضرار بيئية.

فيما توعد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع في تصريحات لـ"سبق" المخالفين، مؤكدًا أن البلدية تقوم بمخالفة سائقي خلاطات الخرسانة في حال تساقطها بالشوارع والساحات أو​ تفريغ بواقى ​ وتنظيف تلك الشاحنات بالمواقع العامة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، مشيرًا إلى أن الاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة ببيع الخرسانة تنص على ضرورة حماية الطرق العامة من تسرب مواد الركام والأسمنت والخرسانة، مشددًا على ضرورة نقل تلك المواد في الشاحنات المخصصة، مع الأخذ في الحسبان الاحتياطات الضرورية لمنع تساقط الخلطة في الشوارع العامة، في حين يتم التخلص من مخلفات الخرسانة بعد التفريغ وغسيل الشاحنات في المصانع الخاصة بإنتاجها.

وحذر "آل مصمع" أصحاب تلك المصانع وسائقي شاحنات الخرسانة من تشويه الشوارع والأراضي البيضاء، وأكد أن ذلك يعدّ مخالفة صريحة تستوجب تغريم قائد الشاحنة فورًا حال ضبط المخالفة، مشيرًا إلى أن البلدية تُلزمه برفع المخالفات المتسبب بها، مشيرًا إلى ضبط عدد من المخالفين ومخالفتهم في وقت سابق، في الوقت الذي تم التعميم على جميع المصانع والخلاطات بعدم مخالفة الاشتراطات والتعليمات المبلغة لهم من قبل البلدية.

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سائقو شاحنات خلاطات الخرسانة يلوثون طرقات ومتنزهات وأودية محايل
سبق

شكا عدد من المواطنين بمحايل ما يقوم به سائقو شاحنات شركات الخرسانة من رمي بعض المخلفات وبقايا خلاطات الأسمنت في مجاري السيول والمتنزهات وجنبات الطرق بشكل عشوائي ومتعمد ما نتج عنه التلوث البصري، إلى جانب ما يمكن أن ينجم عن ذلك من إضرار بالأشجار المختلفة.

وكانت "سبق" قد رصدت عددًا من المخالفين من العمالة الوافدة الذين يمارسون المخالفة دون اكتراث بالتعليمات المبلغة لهم وما يمكن أن ينجم عن ذلك من أضرار بيئية.

فيما توعد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع في تصريحات لـ"سبق" المخالفين، مؤكدًا أن البلدية تقوم بمخالفة سائقي خلاطات الخرسانة في حال تساقطها بالشوارع والساحات أو​ تفريغ بواقى ​ وتنظيف تلك الشاحنات بالمواقع العامة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، مشيرًا إلى أن الاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة ببيع الخرسانة تنص على ضرورة حماية الطرق العامة من تسرب مواد الركام والأسمنت والخرسانة، مشددًا على ضرورة نقل تلك المواد في الشاحنات المخصصة، مع الأخذ في الحسبان الاحتياطات الضرورية لمنع تساقط الخلطة في الشوارع العامة، في حين يتم التخلص من مخلفات الخرسانة بعد التفريغ وغسيل الشاحنات في المصانع الخاصة بإنتاجها.

وحذر "آل مصمع" أصحاب تلك المصانع وسائقي شاحنات الخرسانة من تشويه الشوارع والأراضي البيضاء، وأكد أن ذلك يعدّ مخالفة صريحة تستوجب تغريم قائد الشاحنة فورًا حال ضبط المخالفة، مشيرًا إلى أن البلدية تُلزمه برفع المخالفات المتسبب بها، مشيرًا إلى ضبط عدد من المخالفين ومخالفتهم في وقت سابق، في الوقت الذي تم التعميم على جميع المصانع والخلاطات بعدم مخالفة الاشتراطات والتعليمات المبلغة لهم من قبل البلدية.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
10:12 PM

سائقو شاحنات خلاطات الخرسانة يلوثون طرقات ومتنزهات وأودية محايل

"سبق" ترصد المخالفين من العمالة الوافدة .. ورئيس البلدية يتوعدهم

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محمد طيران - عسير
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شكا عدد من المواطنين بمحايل ما يقوم به سائقو شاحنات شركات الخرسانة من رمي بعض المخلفات وبقايا خلاطات الأسمنت في مجاري السيول والمتنزهات وجنبات الطرق بشكل عشوائي ومتعمد ما نتج عنه التلوث البصري، إلى جانب ما يمكن أن ينجم عن ذلك من إضرار بالأشجار المختلفة.

وكانت "سبق" قد رصدت عددًا من المخالفين من العمالة الوافدة الذين يمارسون المخالفة دون اكتراث بالتعليمات المبلغة لهم وما يمكن أن ينجم عن ذلك من أضرار بيئية.

فيما توعد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع في تصريحات لـ"سبق" المخالفين، مؤكدًا أن البلدية تقوم بمخالفة سائقي خلاطات الخرسانة في حال تساقطها بالشوارع والساحات أو​ تفريغ بواقى ​ وتنظيف تلك الشاحنات بالمواقع العامة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، مشيرًا إلى أن الاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة ببيع الخرسانة تنص على ضرورة حماية الطرق العامة من تسرب مواد الركام والأسمنت والخرسانة، مشددًا على ضرورة نقل تلك المواد في الشاحنات المخصصة، مع الأخذ في الحسبان الاحتياطات الضرورية لمنع تساقط الخلطة في الشوارع العامة، في حين يتم التخلص من مخلفات الخرسانة بعد التفريغ وغسيل الشاحنات في المصانع الخاصة بإنتاجها.

وحذر "آل مصمع" أصحاب تلك المصانع وسائقي شاحنات الخرسانة من تشويه الشوارع والأراضي البيضاء، وأكد أن ذلك يعدّ مخالفة صريحة تستوجب تغريم قائد الشاحنة فورًا حال ضبط المخالفة، مشيرًا إلى أن البلدية تُلزمه برفع المخالفات المتسبب بها، مشيرًا إلى ضبط عدد من المخالفين ومخالفتهم في وقت سابق، في الوقت الذي تم التعميم على جميع المصانع والخلاطات بعدم مخالفة الاشتراطات والتعليمات المبلغة لهم من قبل البلدية.

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