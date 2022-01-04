سجلت 378 إصابة جديدة.. ارتفاع حالات "كورونا" النشطة بمكة إلى 1800

ليبلغ إجمالي الحالات بها منذ تفشي الفيروس 47667 بينها 44692 تماثلت للشفاء

سجلت العاصمة المقدسة، اليوم، 378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من إجمالي 2585 حالة سجلتها مناطق ومحافظات المملكة؛ وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 47667 إصابة؛ منها 44692 حالة تماثلت للشفاء، و1175 توفاهم الله جراء الفيروس رحمهم الله جميعًا.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجلت العاصمة المقدسة اليوم 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 64 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل العاصمة المقدسة أي حالة وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس، 1800 حالة.