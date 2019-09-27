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"التعليم": صرف رواتب المعلمين الجدد اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية

دعتهم إلى مراجعة إداراتهم في حال وجود استفسارات إضافية

قالت وزارة التعليم إن المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم خلال العام الحالي حسب الأنظمة تم إعداد مسوغات رواتبهم اعتباراً من تاريخ مباشرة كل معلم حتى نهاية شهر ذي الحجة، وتم الصرف لهم بتاريخ 2019 /9 /26 وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 51 وتاريخ 1437 /12/ 25 القاضي بصرف رواتب موظفي الدولة، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تتوافق مع السنة الميلادية.

ودعت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات إلى مراجعة إدارات التعليم التابعين لها، في حال وجود استفسارات إضافية حيال ذلك.

وقالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "وزارة التعليم تُعلن صرف رواتب المعلمين الجدد اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم": صرف رواتب المعلمين الجدد اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية
سبق

قالت وزارة التعليم إن المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم خلال العام الحالي حسب الأنظمة تم إعداد مسوغات رواتبهم اعتباراً من تاريخ مباشرة كل معلم حتى نهاية شهر ذي الحجة، وتم الصرف لهم بتاريخ 2019 /9 /26 وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 51 وتاريخ 1437 /12/ 25 القاضي بصرف رواتب موظفي الدولة، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تتوافق مع السنة الميلادية.

ودعت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات إلى مراجعة إدارات التعليم التابعين لها، في حال وجود استفسارات إضافية حيال ذلك.

وقالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "وزارة التعليم تُعلن صرف رواتب المعلمين الجدد اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية".

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
12:25 AM

"التعليم": صرف رواتب المعلمين الجدد اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية

دعتهم إلى مراجعة إداراتهم في حال وجود استفسارات إضافية

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
3
6,164

قالت وزارة التعليم إن المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم خلال العام الحالي حسب الأنظمة تم إعداد مسوغات رواتبهم اعتباراً من تاريخ مباشرة كل معلم حتى نهاية شهر ذي الحجة، وتم الصرف لهم بتاريخ 2019 /9 /26 وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 51 وتاريخ 1437 /12/ 25 القاضي بصرف رواتب موظفي الدولة، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تتوافق مع السنة الميلادية.

ودعت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات إلى مراجعة إدارات التعليم التابعين لها، في حال وجود استفسارات إضافية حيال ذلك.

وقالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "وزارة التعليم تُعلن صرف رواتب المعلمين الجدد اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية".

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