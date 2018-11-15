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البحرين تجدد موقفها الداعم لإجراءات المملكة بشأن قضية "خاشقجي"

شددت على رفضها التام لتسييس القضية أو تدويلها أو استغلالها

أكدت مملكة البحرين أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - تجسد حرصها على محاسبة وعقاب المتورطين في هذه القضية كافة، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، مجددة موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية.

وشددت مملكة البحرين على رفضها التام لتسييس هذه القضية، أو تدويلها أو استغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية، والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، ومحاولات شق الصف الإسلامي بأسره، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تجدد موقفها الداعم لإجراءات المملكة بشأن قضية "خاشقجي"
سبق

أكدت مملكة البحرين أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - تجسد حرصها على محاسبة وعقاب المتورطين في هذه القضية كافة، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، مجددة موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية.

وشددت مملكة البحرين على رفضها التام لتسييس هذه القضية، أو تدويلها أو استغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية، والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، ومحاولات شق الصف الإسلامي بأسره، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
07:14 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:07 PM

البحرين تجدد موقفها الداعم لإجراءات المملكة بشأن قضية "خاشقجي"

شددت على رفضها التام لتسييس القضية أو تدويلها أو استغلالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
0
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أكدت مملكة البحرين أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - تجسد حرصها على محاسبة وعقاب المتورطين في هذه القضية كافة، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، مجددة موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية.

وشددت مملكة البحرين على رفضها التام لتسييس هذه القضية، أو تدويلها أو استغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية، والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، ومحاولات شق الصف الإسلامي بأسره، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.

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