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شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط التلفريك القاتل في إيطاليا

أسفر عن مقتل 14 شخصاً بينهم 5 إسرائيليين

في أول فيديو من نوعه، نشرت وسائل إعلام إيطالية شريط فيديو، يُظْهر لحظة وقوع حادث في تلفريك يربط بين بلدة ستريزا، وجبل مونتيرون الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1500 متر، يوم 23 مايو الماضي، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

وفي مقطع الفيديو ظهر كيف اقتربت المقصورة مع الركاب من المحطة، لكنها توقفت (في تلك اللحظة انقطع أحد الكابلات)، وانطلقت فجأة وبشدة في الاتجاه المعاكس وانهارت وسقطت.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية أسفر الحادث عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، وإصابة طفل حالته حرجة.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان من بين القتلى خمسة إسرائيليين، والباقون من إيطاليا.

وفتح ممثلو الادعاء في ميلانو تحقيقاً في جرائم القتل غير العمد والإهمال، وقال محققون إنهم صادروا أيضاً الوثائق الفنية للشركة العاملة ووثائق الصيانة.

وقال ماتيو جاسباريني الرئيس الإقليمي لخدمة الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية، إنه يبدو أن هناك مشكلتين رئيسيتين، وهما انقطاع الكابل وفشل مكابح الطوارئ.

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شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط التلفريك القاتل في إيطاليا
سبق

في أول فيديو من نوعه، نشرت وسائل إعلام إيطالية شريط فيديو، يُظْهر لحظة وقوع حادث في تلفريك يربط بين بلدة ستريزا، وجبل مونتيرون الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1500 متر، يوم 23 مايو الماضي، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

وفي مقطع الفيديو ظهر كيف اقتربت المقصورة مع الركاب من المحطة، لكنها توقفت (في تلك اللحظة انقطع أحد الكابلات)، وانطلقت فجأة وبشدة في الاتجاه المعاكس وانهارت وسقطت.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية أسفر الحادث عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، وإصابة طفل حالته حرجة.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان من بين القتلى خمسة إسرائيليين، والباقون من إيطاليا.

وفتح ممثلو الادعاء في ميلانو تحقيقاً في جرائم القتل غير العمد والإهمال، وقال محققون إنهم صادروا أيضاً الوثائق الفنية للشركة العاملة ووثائق الصيانة.

وقال ماتيو جاسباريني الرئيس الإقليمي لخدمة الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية، إنه يبدو أن هناك مشكلتين رئيسيتين، وهما انقطاع الكابل وفشل مكابح الطوارئ.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
12:15 PM

شاهد.. أول فيديو للحظة سقوط التلفريك القاتل في إيطاليا

أسفر عن مقتل 14 شخصاً بينهم 5 إسرائيليين

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
11,691

في أول فيديو من نوعه، نشرت وسائل إعلام إيطالية شريط فيديو، يُظْهر لحظة وقوع حادث في تلفريك يربط بين بلدة ستريزا، وجبل مونتيرون الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1500 متر، يوم 23 مايو الماضي، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

وفي مقطع الفيديو ظهر كيف اقتربت المقصورة مع الركاب من المحطة، لكنها توقفت (في تلك اللحظة انقطع أحد الكابلات)، وانطلقت فجأة وبشدة في الاتجاه المعاكس وانهارت وسقطت.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية أسفر الحادث عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، وإصابة طفل حالته حرجة.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان من بين القتلى خمسة إسرائيليين، والباقون من إيطاليا.

وفتح ممثلو الادعاء في ميلانو تحقيقاً في جرائم القتل غير العمد والإهمال، وقال محققون إنهم صادروا أيضاً الوثائق الفنية للشركة العاملة ووثائق الصيانة.

وقال ماتيو جاسباريني الرئيس الإقليمي لخدمة الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية، إنه يبدو أن هناك مشكلتين رئيسيتين، وهما انقطاع الكابل وفشل مكابح الطوارئ.

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