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الأخضر تحت 16 عامًا يواجه روسيا وديًا .. غدًا

يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا غدًا الثلاثاء مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تأتي في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

ويلاقي "الأخضر" منتخب روسيا في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت كرواتيا (الرابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة).

وأنهى المنتخب السعودي مساء اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب النمسا بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، طبّق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية منوعة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يتصدر ترتيب الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تضم إلى جانبه منتخبات كرواتيا، والنمسا، وروسيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر تحت 16 عامًا يواجه روسيا وديًا .. غدًا
سبق

يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا غدًا الثلاثاء مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تأتي في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

ويلاقي "الأخضر" منتخب روسيا في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت كرواتيا (الرابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة).

وأنهى المنتخب السعودي مساء اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب النمسا بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، طبّق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية منوعة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يتصدر ترتيب الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تضم إلى جانبه منتخبات كرواتيا، والنمسا، وروسيا.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:28 PM

الأخضر تحت 16 عامًا يواجه روسيا وديًا .. غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا غدًا الثلاثاء مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تأتي في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

ويلاقي "الأخضر" منتخب روسيا في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت كرواتيا (الرابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة).

وأنهى المنتخب السعودي مساء اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب النمسا بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، طبّق اللاعبون خلالها تمارين تكتيكية منوعة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يتصدر ترتيب الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تضم إلى جانبه منتخبات كرواتيا، والنمسا، وروسيا.

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