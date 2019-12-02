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"مدني مكة" تدعو إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول

"الأرصاد" نبّهت من أمطار رعدية غزيرة تستمر حتى 8 مساءً

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأيّ مكروه -لا سمح الله-، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: العاصمة المقدّسة، أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، ميسان، مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم الإثنين.

مدني مكة مجاري السيول أمطار أمطار مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" تدعو إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأيّ مكروه -لا سمح الله-، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: العاصمة المقدّسة، أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، ميسان، مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم الإثنين.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
09:33 AM

"مدني مكة" تدعو إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول

"الأرصاد" نبّهت من أمطار رعدية غزيرة تستمر حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأيّ مكروه -لا سمح الله-، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: العاصمة المقدّسة، أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، ميسان، مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم الإثنين.

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