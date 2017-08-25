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مكة المكرّمة.. اتلاف ومصادرة "طنَّي" خضراوات وفواكه لدى الباعة الجائلين بالمسفلة

الأمانة أكّدت حرصها على متابعة الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة والحد من نشاطها

كثّفت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وكالة البلديات، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري بالعاصمة المقدّسة، حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين في السوق العشوائي بحي النكَّاسة وحارة زمزم والكنكارية ضمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك في إطار جهودها لمُكافحة الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية والتأكّد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في الأسواق الشعبيّة، حيث يتم تداول المواد الغذائية بصورة مخالفة دون وجود تراخيص نظامية، مشيرةً إلى مُصادرة وإتلاف طنَّيْن من الخضراوات والفواكه المتنوعة، وتسليم الصالح منها لجمعية البر لحفظ النعمة، وإتلاف الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، مؤكدةً حرصها على متابعة هذه الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة والحد من نشاطها.

وأكَّدت الأمانة سعيها لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية والقضاء على الظواهر السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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مكة المكرّمة.. اتلاف ومصادرة "طنَّي" خضراوات وفواكه لدى الباعة الجائلين بالمسفلة
سبق

كثّفت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وكالة البلديات، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري بالعاصمة المقدّسة، حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين في السوق العشوائي بحي النكَّاسة وحارة زمزم والكنكارية ضمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك في إطار جهودها لمُكافحة الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية والتأكّد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في الأسواق الشعبيّة، حيث يتم تداول المواد الغذائية بصورة مخالفة دون وجود تراخيص نظامية، مشيرةً إلى مُصادرة وإتلاف طنَّيْن من الخضراوات والفواكه المتنوعة، وتسليم الصالح منها لجمعية البر لحفظ النعمة، وإتلاف الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، مؤكدةً حرصها على متابعة هذه الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة والحد من نشاطها.

وأكَّدت الأمانة سعيها لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية والقضاء على الظواهر السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
11:41 AM

مكة المكرّمة.. اتلاف ومصادرة "طنَّي" خضراوات وفواكه لدى الباعة الجائلين بالمسفلة

الأمانة أكّدت حرصها على متابعة الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة والحد من نشاطها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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كثّفت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وكالة البلديات، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري بالعاصمة المقدّسة، حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين في السوق العشوائي بحي النكَّاسة وحارة زمزم والكنكارية ضمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك في إطار جهودها لمُكافحة الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية والتأكّد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في الأسواق الشعبيّة، حيث يتم تداول المواد الغذائية بصورة مخالفة دون وجود تراخيص نظامية، مشيرةً إلى مُصادرة وإتلاف طنَّيْن من الخضراوات والفواكه المتنوعة، وتسليم الصالح منها لجمعية البر لحفظ النعمة، وإتلاف الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، مؤكدةً حرصها على متابعة هذه الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة والحد من نشاطها.

وأكَّدت الأمانة سعيها لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية والقضاء على الظواهر السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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