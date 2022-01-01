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"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار وسحب رعدية وضباب مع تدن للرؤية الأفقية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير وتبوك وجازان والجوف والشمالية والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، حتى الساعة الرابعة فجراً، فيما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية تشمل الدوادمي وعفيقف حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطاراً رعدية وتشمل الحالة البدع والديسة وتبوك وتيماء وحالة عمار والوجه وأملج، وسحب رعدية ورياح نشطة على حقل وضباء ومقنا ونيوم شرما، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً نشطة وسحباً رعدية على الخرمة ورنية وتربة والموية، فيما تشهد أمطاراً رعدية على الكامل ورهاط وهدى الشام ومدركة وأضم والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا والعرضيات وبني يزيد وميسان والجموم والعاصمة المقدسة ويلملم وبحرة، وتستمر الحالات حتى الـ 20.00 من مساء السبت .

وتشهد منطقة عسير أمطاراً رعدية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة الحرجة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة ورجال ألمع ومحايل والبرك، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت .

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطاراً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأكحل والصويدرة والفقرة والمسيجيد والمهد ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الباحة أمطاراً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطاراً وضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الجوف أيضاً أمطاراً وضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار وسحب رعدية وضباب مع تدن للرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير وتبوك وجازان والجوف والشمالية والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، حتى الساعة الرابعة فجراً، فيما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية تشمل الدوادمي وعفيقف حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطاراً رعدية وتشمل الحالة البدع والديسة وتبوك وتيماء وحالة عمار والوجه وأملج، وسحب رعدية ورياح نشطة على حقل وضباء ومقنا ونيوم شرما، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً نشطة وسحباً رعدية على الخرمة ورنية وتربة والموية، فيما تشهد أمطاراً رعدية على الكامل ورهاط وهدى الشام ومدركة وأضم والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا والعرضيات وبني يزيد وميسان والجموم والعاصمة المقدسة ويلملم وبحرة، وتستمر الحالات حتى الـ 20.00 من مساء السبت .

وتشهد منطقة عسير أمطاراً رعدية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة الحرجة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة ورجال ألمع ومحايل والبرك، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت .

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطاراً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأكحل والصويدرة والفقرة والمسيجيد والمهد ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الباحة أمطاراً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطاراً وضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الجوف أيضاً أمطاراً وضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:06 AM

"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار وسحب رعدية وضباب مع تدن للرؤية الأفقية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير وتبوك وجازان والجوف والشمالية والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، حتى الساعة الرابعة فجراً، فيما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية تشمل الدوادمي وعفيقف حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطاراً رعدية وتشمل الحالة البدع والديسة وتبوك وتيماء وحالة عمار والوجه وأملج، وسحب رعدية ورياح نشطة على حقل وضباء ومقنا ونيوم شرما، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً نشطة وسحباً رعدية على الخرمة ورنية وتربة والموية، فيما تشهد أمطاراً رعدية على الكامل ورهاط وهدى الشام ومدركة وأضم والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا والعرضيات وبني يزيد وميسان والجموم والعاصمة المقدسة ويلملم وبحرة، وتستمر الحالات حتى الـ 20.00 من مساء السبت .

وتشهد منطقة عسير أمطاراً رعدية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة الحرجة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة ورجال ألمع ومحايل والبرك، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت .

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطاراً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأكحل والصويدرة والفقرة والمسيجيد والمهد ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الباحة أمطاراً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطاراً وضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الجوف أيضاً أمطاراً وضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

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