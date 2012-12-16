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كورونا.. البرازيل تسجل 5446 إصابة جديدة و301 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 5446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و301 وفاة جراء الفيروس يوم الأربعاء.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 22 مليونًا و201221، وإجمالي الوفيات إلى 617271.

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كورونا.. البرازيل تسجل 5446 إصابة جديدة و301 وفاة
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 5446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و301 وفاة جراء الفيروس يوم الأربعاء.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 22 مليونًا و201221، وإجمالي الوفيات إلى 617271.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
08:40 AM

كورونا.. البرازيل تسجل 5446 إصابة جديدة و301 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 5446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و301 وفاة جراء الفيروس يوم الأربعاء.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 22 مليونًا و201221، وإجمالي الوفيات إلى 617271.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,567
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,416

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