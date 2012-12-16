كورونا.. البرازيل تسجل 5446 إصابة جديدة و301 وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 5446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و301 وفاة جراء الفيروس يوم الأربعاء.
وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 22 مليونًا و201221، وإجمالي الوفيات إلى 617271.
أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 5446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و301 وفاة جراء الفيروس يوم الأربعاء.
وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 22 مليونًا و201221، وإجمالي الوفيات إلى 617271.
أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 5446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و301 وفاة جراء الفيروس يوم الأربعاء.
وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 22 مليونًا و201221، وإجمالي الوفيات إلى 617271.
أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 5446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و301 وفاة جراء الفيروس يوم الأربعاء.
وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 22 مليونًا و201221، وإجمالي الوفيات إلى 617271.