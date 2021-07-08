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"المرور": ضبط 2534 مركبة مخالفة توقفت بأماكن مخصصة لذوي الإعاقة

نفذ حملة ميدانية في مختلف مناطق المملكة

كشف المرور السعودي، عن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفر عن ضبط 2534 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.
وقال المرور السعودي: "أصحاب هذه المركبات قاموا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف: "جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة".
وأهابت إدارات المرور، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور": ضبط 2534 مركبة مخالفة توقفت بأماكن مخصصة لذوي الإعاقة
سبق

كشف المرور السعودي، عن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفر عن ضبط 2534 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.
وقال المرور السعودي: "أصحاب هذه المركبات قاموا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف: "جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة".
وأهابت إدارات المرور، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
07:28 PM

"المرور": ضبط 2534 مركبة مخالفة توقفت بأماكن مخصصة لذوي الإعاقة

نفذ حملة ميدانية في مختلف مناطق المملكة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
5
686

كشف المرور السعودي، عن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفر عن ضبط 2534 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.
وقال المرور السعودي: "أصحاب هذه المركبات قاموا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف: "جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة".
وأهابت إدارات المرور، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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