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فتح باب التقديم لابتعاث مترجمي لغة الإشارة .. ‏الأربعاء المقبل

لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .. بشروط محددة

أعلنت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات، فتح باب التقديم لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي - مسار ابتعاث مترجمي لغة الإشارة، الأربعاء المقبل 12 الشهر الجاري.

واشترطت الوكالة على المتقدم للبرنامج ألا يكون موظفاً في القطاع العام، وألا يزيد عمر المتقدم للبكالوريوس على 25 عاماً، و30 عاماً للماجستير، و40 عاماً للدكتوراه، وألا يكون قد مضى على حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو المؤهل السابق أكثر من 5 سنوات.

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فتح باب التقديم لابتعاث مترجمي لغة الإشارة .. ‏الأربعاء المقبل
سبق

أعلنت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات، فتح باب التقديم لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي - مسار ابتعاث مترجمي لغة الإشارة، الأربعاء المقبل 12 الشهر الجاري.

واشترطت الوكالة على المتقدم للبرنامج ألا يكون موظفاً في القطاع العام، وألا يزيد عمر المتقدم للبكالوريوس على 25 عاماً، و30 عاماً للماجستير، و40 عاماً للدكتوراه، وألا يكون قد مضى على حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو المؤهل السابق أكثر من 5 سنوات.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
10:59 AM

فتح باب التقديم لابتعاث مترجمي لغة الإشارة .. ‏الأربعاء المقبل

لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .. بشروط محددة

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,710

أعلنت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات، فتح باب التقديم لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي - مسار ابتعاث مترجمي لغة الإشارة، الأربعاء المقبل 12 الشهر الجاري.

واشترطت الوكالة على المتقدم للبرنامج ألا يكون موظفاً في القطاع العام، وألا يزيد عمر المتقدم للبكالوريوس على 25 عاماً، و30 عاماً للماجستير، و40 عاماً للدكتوراه، وألا يكون قد مضى على حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو المؤهل السابق أكثر من 5 سنوات.

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