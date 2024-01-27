"الحصيني": موجة برد ورياح مغبرة شبه قوية تبدأ مساء اليوم من الشمالية

تنتقل إلى الوسطى والغربية غدًا الخميس

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إنه حسب مراصد الطقس، متوقع حالة ممطرة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق: (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، ثم جازان، فعسير، فالباحة) من اليوم الأربعاء، وتكون متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، مع فرصة هطول ثلوج على مرتفعات تبوك والأطراف الشمالية من المملكة.

وأضاف "الحصيني": متوقع أن يعقبها موجة برد ورياح مغبرة، وتكون شبه قوية على معظم المناطق، البداية من الشمالية من مساء اليوم الأربعاء؛ فالوسطى والغربية من غد الخميس، فالشرقية ذروتها نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، وتستمر"3" أيام لتعود الحرارة إلى ما كانت عليه.