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"الثقافة" تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الكويتي الـ 59 بالرياض وجدة والشرقية

تقيم فعاليات منوعة تشمل العرضة والألوان الشعبية خلال يومي 25 و26 فبراير الجاري

تشارك وزارة الثقافة في احتفالات اليوم الوطني 59 لدولة الكويت الشقيقة، من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية تقام في المراكز التجارية وعدد من الأماكن العامة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية على مدى يومي 25 و26 فبراير الجاري.

وتفصيلاً، تقيم الوزارة مجموعة من الفعاليات المنوعة التي تشمل العرضة والألوان الشعبية وتقديم أصناف متنوعة من المطبخ الكويتي، وتنظم فعالياتها في مدينة الرياض في أربعة مراكز تجارية هي مركز المملكة والنخيل مول والرياض بارك ومركز غرناطة، إلى جانب البوليفارد وعود سكوير وواجهة الرياض.

وتقام الفعاليات بجدة في مول العرب ورد سي مول والواجهة البحرية "الكورنيش"، في حين تستضيف المنطقة الشرقية الفعاليات في مجمّع الراشد والظهران مول والواجهة البحرية في الخُبر.

وتشمل الفعاليات مسيرة العرضة الشعبية، وتقديم الأغاني والأهازيج الفلكلورية الكويتية، والمطبخ الكويتي، إلى جانب عروض للخيول العربية في المناطق المفتوحة، في إطار ثقافي تفاعلي يسمح لزوار أماكن إقامة الفعاليات بالتفاعل المباشر معها.

وزارة الثقافة احتفالات اليوم الوطني 59 للكويت الرياض جدة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقافة" تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الكويتي الـ 59 بالرياض وجدة والشرقية
سبق

تشارك وزارة الثقافة في احتفالات اليوم الوطني 59 لدولة الكويت الشقيقة، من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية تقام في المراكز التجارية وعدد من الأماكن العامة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية على مدى يومي 25 و26 فبراير الجاري.

وتفصيلاً، تقيم الوزارة مجموعة من الفعاليات المنوعة التي تشمل العرضة والألوان الشعبية وتقديم أصناف متنوعة من المطبخ الكويتي، وتنظم فعالياتها في مدينة الرياض في أربعة مراكز تجارية هي مركز المملكة والنخيل مول والرياض بارك ومركز غرناطة، إلى جانب البوليفارد وعود سكوير وواجهة الرياض.

وتقام الفعاليات بجدة في مول العرب ورد سي مول والواجهة البحرية "الكورنيش"، في حين تستضيف المنطقة الشرقية الفعاليات في مجمّع الراشد والظهران مول والواجهة البحرية في الخُبر.

وتشمل الفعاليات مسيرة العرضة الشعبية، وتقديم الأغاني والأهازيج الفلكلورية الكويتية، والمطبخ الكويتي، إلى جانب عروض للخيول العربية في المناطق المفتوحة، في إطار ثقافي تفاعلي يسمح لزوار أماكن إقامة الفعاليات بالتفاعل المباشر معها.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
11:37 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
04:02 AM

"الثقافة" تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الكويتي الـ 59 بالرياض وجدة والشرقية

تقيم فعاليات منوعة تشمل العرضة والألوان الشعبية خلال يومي 25 و26 فبراير الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك وزارة الثقافة في احتفالات اليوم الوطني 59 لدولة الكويت الشقيقة، من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية تقام في المراكز التجارية وعدد من الأماكن العامة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية على مدى يومي 25 و26 فبراير الجاري.

وتفصيلاً، تقيم الوزارة مجموعة من الفعاليات المنوعة التي تشمل العرضة والألوان الشعبية وتقديم أصناف متنوعة من المطبخ الكويتي، وتنظم فعالياتها في مدينة الرياض في أربعة مراكز تجارية هي مركز المملكة والنخيل مول والرياض بارك ومركز غرناطة، إلى جانب البوليفارد وعود سكوير وواجهة الرياض.

وتقام الفعاليات بجدة في مول العرب ورد سي مول والواجهة البحرية "الكورنيش"، في حين تستضيف المنطقة الشرقية الفعاليات في مجمّع الراشد والظهران مول والواجهة البحرية في الخُبر.

وتشمل الفعاليات مسيرة العرضة الشعبية، وتقديم الأغاني والأهازيج الفلكلورية الكويتية، والمطبخ الكويتي، إلى جانب عروض للخيول العربية في المناطق المفتوحة، في إطار ثقافي تفاعلي يسمح لزوار أماكن إقامة الفعاليات بالتفاعل المباشر معها.

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