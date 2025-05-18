مدير مركز الفلك الدولي لـ"سبق": رمضان 30 يومًا والعيد الأحد المقبل

قال: رؤية الهلال الجمعة مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد ذلك

أكد مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة أن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثين يوما وأن يوم الأحد المقبل هو اول أيام عيد الفطر المبارك، مبينًا أن رؤية الهلال الجمعة مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد الغروب.

وأضاف أن شهر رمضان بدأ يوم الجمعة 24 أبريل2020م في معظم الدول الإسلامية، وسيكون يوم الجمعة 22 مايو هو يوم 29 رمضان 1441 في معظم الدول الإسلامية. في حين أن هناك دولاً أخرى بدأت شهر رمضان يوم السبت 25 أبريل، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم السبت 23 مايو، ومنها بروناي وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والسودان والمملكة المغربية والعديد من الدول الأفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الأحد أو الاثنين.

وأوضح المهندس عودة في بيانٍ أورده لـ"سبق" بقوله: بالنسبة للدول التي سيكون يوم الجمعة 22 مايو هو يوم 29 رمضان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يومًا ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.

وأضاف: أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 23 مايو، فإن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وتوقع "عودة" أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو أيضًا، في حين أنه قد يكون يوم الاثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي، نظرًا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة.