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الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي روجيرو لموسمين

أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها⁩ مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

وقال النادي عبر تغريدة: "سيتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".

يُذكر أن اللاعب سبق له تمثيل ناديي الشباب والفيصلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي روجيرو لموسمين
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها⁩ مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

وقال النادي عبر تغريدة: "سيتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".

يُذكر أن اللاعب سبق له تمثيل ناديي الشباب والفيصلي.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
10:41 PM

الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي روجيرو لموسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها⁩ مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

وقال النادي عبر تغريدة: "سيتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".

يُذكر أن اللاعب سبق له تمثيل ناديي الشباب والفيصلي.

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