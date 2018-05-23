الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي روجيرو لموسمين
أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.
وقال النادي عبر تغريدة: "سيتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".
يُذكر أن اللاعب سبق له تمثيل ناديي الشباب والفيصلي.
الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي روجيرو لموسمين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-05-22
أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.
وقال النادي عبر تغريدة: "سيتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".
يُذكر أن اللاعب سبق له تمثيل ناديي الشباب والفيصلي.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
10:41 PM
الاتفاق يتعاقد مع البرازيلي روجيرو لموسمين
أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.
وقال النادي عبر تغريدة: "سيتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".
يُذكر أن اللاعب سبق له تمثيل ناديي الشباب والفيصلي.