المسند كاشفًا مصير "رؤية الهلال" والنبوءة المخيفة: آدم ليس أول البشر ونحن الآن في 2023!

اتهم "الأرصاد" بالتقصير وقال: "صدام" خفض الحرارة.. 15 ألف طائرة ولو ظهر السلف لتَخلّوْا

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند عن نبوءة مخيفة بأننا بعد 20 سنة قد نضطر للعمل ليلًا بسبب الحر، وقال: "ربما قد نلجأ في السعودية ومنطقة الخليج عام 2040، لتغيير وقت الدوام خلال فصل الصيف إلى الليل كرمضان؛ مراهنًا على أن مشكلة الخلاف المتجددة سنويًّا بين الفلكيين والمترائين حول إثبات رؤية الهلال؛ سوف تنتهي -بإذن الله- في غضون عقد أو عقدين؛ داعيًا في هذا الصدد إلى اعتماد آلية تقويم أم القرى التي ستنقل المجتمع إلى الاعتماد على الحساب.

وتفصيلًا، قال "المسند" لبرنامج "الليوان" مع عبدالله المديفر على شاشة "روتانا خليجية" أمس في حلقة بعنوان "حكايا الأهلّة والفلك": "إذا استمرت معدلات التلوث والعبث بكوكب الأرض من الدول المتحضرة؛ سيكون الضحايا من كل العالم، وسوف تصل درجة الحرارة في الخليج إلى 60 درجة، ولن نستطيع أن نُداوم نهارًا؛ لأنك لن تستطيع أن تقود سيارتك، ولا أن تمسك الدركسيون؛ بل لن تطيق حتى حرارة المقعد، ورد على كون ذلك مبالغة بالقول: "سجلت درجة الحرارة في جنوب العراق في الظل 54 درجة مئوية وفي القيصومة وحفر الباطن سجلت 52 درجة مئوية بحسب قياس محطات الرصد القياسية".

وعن الحديث النبوي: "لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب أنهارًا ومروجًا"؛ أفاد "المسند" بأنه ربما تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا من باب التغير المناخي ولا أحد يعلم بموعد حدوث ذلك، وربما يكون لفترة مؤقتة أو إلى إن يشاء الله.

وذكر "المسند" بأنه يمكن لنا أن نخفف حرارة بعض المدن قليلًا؛ لكن لن نستطيع أن نغير قدر السعودية بأكملها كدولة حارة الأجواء بموقعها الجغرافي والفلكي، وبيّن: "نستطيع -بإذن الله- أن نخفض درجات الحرارة في المدن ما بين 4 – 10 درجات مئوية إذا قمنا بعمليات التخضير والتشجير بأعداد مهولة، ووضع الأحزمة الدائرية التي تطوق المدن مع تشجير المساجد والشوارع والبيوت والجهات الحكومية كما هو موجود في العالم أجمع".

ونبه إلى أن "العواصف الغبارية" التي تضرب السعودية هي قدَرها؛ لأنها صحراوية، وزادت حدتها بسبب التغيير المناخي؛ معتبرًا أنها أعتى وأصعب المظاهر المناخية التي نواجهها؛ داعيًا إلى التعايش معها من خلال تصميم المباني والمحلات التجارية والمساجد والمولات، وزاد: "أقول ساخرًا لن نستطيع أن نوقفها حتى "نبلط" أو "نسرمك" المنطقة من جنوب تركيا إلى عدن، ومن البحرين إلى موريتانيا!".

وأوضح "المسند"، أن السعودية ارتفعت درجة حرارتها خلال العقود الثلاث الأخيرة بمتوسط درجة ونصف؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن منطقة شمال شرق السعودية، والكويت، وجنوب العراق، وغرب إيران، هي "فوهة التنور العالمي"، قدّر الله أن تكون أشد مناطق العالم حرارة في العالم كله على مدى فصل الصيف؛ وذلك ليس بسبب التلوث وإنما لطبيعة المنطقة فيزيائيًّا وفلكيًّا وجغرافيًّا.

واتهم هيئة الأرصاد بالتقصير في واجبها، وقال: "لو كانت تقوم بدورها وبواجبها المنوط بها؛ لما تجرأت وظهرت هذه الأعداد الكبيرة من المتنبئين والمحللين الذين قد يزيد عددهم من المشهورين على المئة شخص -وأولهم أنا- تتحدث وتتوقع.. وبعض مَن تصفهم بـ"الهواة" لديهم علم يفوق علماء الهيئة بعشر سنوات"، وأكد: "لا أنا ولا هيئة الأرصاد ولا كل علماء العالم، نستطيع أن نعطيك توقعًا كاملًا بمواقع سقوط الأمطار وكميتها؛ لأن هذا من علم الغيب".

كما وافق "المسند" على أطروحات عميد الفلكيين العرب الدكتور صالح العجيري، أن حسابات التقويم الميلادي خطأ.. وقال: "المفترض نحن الآن في عام 2023 وليس في عام 2019"، وأضاف: "ما ذكره العجيري مسجل ومكتوب في مصادر غربية والتقويم الميلادي مليء بالعلل"؛ مشيرًا إلى أن التاريخ الميلادي كان يبدأ في شهر مارس وليس في شهر يناير الذي يعقب ميلاد المسيح؛ لافتًا إلى أنه لا يعلم أحد بالدقة في أي يوم وشهر أو فصل من فصول السنة كان ميلاد المسيح عليه السلام، وقال: "يزعمون أنه ولد في 25 ديسمبر؛ بينما الكنيسة الشرقية ثُبتت ميلاده في شهر يناير"!

وأكد أن أي اعتداء على كوكب الأرض هو اعتداء على كل البشرية وقال: "لو قطعت شجرة في الأمازون تتأثر الأجواء في آسيا، ولو تلوث الخليج العربي سوف تتأثر بقية مناخات العالم؛ محذرًا من أن "كوكب الأرض يواجه تلوثًا مخيفًا أدى إلى "تغير المناخ"؛ وخاصة درجات الحرارة"، وزاد: "أشبه الحاصل الآن للغلاف الجوي مثل الإنسان الذي يتعاطى 4 سجاير دفعة واحدة، 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، 30 يومًا في الشهر، الأرض تكاد تكون مريضة اليوم بسبب هذا التلوث".

وقال: "أوجه الاتهام بالدرجة الأولى للصين، والولايات المتحدة، والهند، والبرازيل وروسيا؛ هؤلاء وغيرهم من الدول الصناعية جالسون يلوثون كوكب الأرض والعاقبة وخيمة جدًّا"، وأردف: "والآن وأنا أحدثك، أكثر من 15 ألف طائرة معلقة في السماء 24 ساعة، تهبط طائرة وتقلع أخرى منذ عدة سنوات"؛ متسائلًا كيف تتوقع أن تكون الأرض من عوادم الطائرات؟

ولفت "المسند" إلى أننا "لسنا بمنأى عن التغير المناخي الذي يضرب كوكب الأرض كله، وعندما فجر صدام حسين 700 بئر قبيل خروجه من الكويت، خفض درجة حرارة العالم أجمع بنسبة ضئيلة جدًّا، وعندما ينفجر بركان في جاوه أو في الفلبين تنخفض درجة الحرارة في العالم أجمع إلى نصف درجة تقريبًا في المتوسط"!

ونفى أن يكون "آدم" عليه السلام هو أول البشر، وقال: "قبل آدم ألف آدم كما ورد في الأثر، وسبق آدم كائنات بشرية عاقلة، قال تعالى: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون}، وسماه الله خليفة لأنه مسبوق بإنسان قبله وعاش في كوكب الأرض، ولو لم يكن عاقلًا لما قالت الملائكة عليه "يسفك الدماء"؛ مشيرًا إلى أن علماء الكائنات اكتشفوا كائنات قبل آدم عليه السلام؛ آثار في "إثيوبيا" وكأنها الرحم التي أنجبت الإنسان الأول قبل آدم بمئات من السنوات، كما اكتشفت في منطقة الجوف آثار تعود إلى مليون و250 ألف سنة؛ حيث اكتشفوا جزءًا من عظم لأصبع الوسطى وصل تاريخه إلى 90 ألف سنة، ونوّه بأن عمر آدم في الأدبيات التاريخية من 7- 12 ألف سنة، وهناك نظريات وكتب أخرى تعطيه عمرًا حوالى ربع مليون سنة.

وعن الخلاف المتجدد سنويًّا بين الفلكيين والمترائين حول إثبات رؤية هلال رمضان وشوال: "الخلاف قديم منذ القرن الثاني ولكن أبشّركم بناء على الاستقراء؛ بأن هذه المشكلة سوف تنتهي في غضون عقد أو عقدين بإذن الله، وأراهن على ذلك كما انتهت مشكلة البوصلة التي حرمت، ومشكلة التقويم الحسابي للصلوات التي رفضت في البداية؛ داعيًا إلى ضبط الرؤية رقميًّا وفق المعطيات الفلكية "وادعو شخصيًّا إلى اعتماد آلية تقويم أم القرى التي ستنقل المجتمع إلى الاعتماد على الحساب؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أننا سوف نطبق تقويم أم القرى حسابيًّا".

وحول النظر في التراث الفقهي بعين الريبة لعلم الفك ونسبته إلى علم التنجيم والدجل، قال: "لو ظهر الآن ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن كثير أو ابن عمر أو ابن عباس، أو أيًّا كان من السلف الصالح، وشاهدوا هذه التقنيات التي نملكها؛ لتَخَلّوْا عن أطروحاتهم القديمة في علم الفلك التي كان لها ما يبررها"، كما تناول "المسند" بالصور والشرح المعايير والمعطيات التي حددها علماء الفلك وتوصلوا إليها بناء على تجارب وليست نظريات خلال الحلقة في مسألة إمكانية رؤية الهلال.

وبخصوص دعوة المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ مساء اليوم الاثنين، علّق "المسند": "سوف تخرج 10 لجان في الشرقية والرياض وتمير والحوطة والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، لمحاولة ترائي الهلال"، وعن موعده قال: "لا أستطيع أن أحدد يوم العيد، البعض جزم بأنه يوم الثلاثاء، والكثير من الفلكيين قال إن العيد يوم الأربعاء بناء على المعايير الفلكية الحدية".