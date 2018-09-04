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"تعليم الرياض" تؤكد تفعيل برنامج السلامة المدرسية في الأسبوع التمهيدي

من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات التي تعزز سلوكيات الحماية من المخاطر

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ناصر بن حمد الوهيبي أهمية استثمار الأسبوع التمهيدي في توعية وإرشاد الطلاب والطالبات المستجدين بوسائل وطرق السلامة المدرسية، من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات التي تعزز سلوكيات الحماية والسلامة من المخاطر لتحقيق بيئة تعليمة آمنة، مشدداً على ضرورة التأكيد على قادة مدارس المنطقة كافة باستثمار الأسبوع التمهيدي في توعية الطلاب والطالبات بجوانب السلامة.

وفي هذا الإطار، أكد مدير الأمن والسلامة المدرسية بـ"تعليم الرياض" الحميدي العنزي تفعيل برنامج السلامة في المدارس خلال الأسبوع التمهيدي، والذي يشمل التعريف بمخارج الطوارئ، وممرات الإخلاء ونقاط التجمع، ووسائل الإنذار والإطفاء، والتحذير من مواقع الخطر إن وُجدت، مع سرعة معالجتها بالتواصل مع الجهات المختصة، والتعريف بأعضاء لجنة السلامة والطوارئ، مع بيان مهام اللجان التنفيذية لخطط الإخلاء، إضافة إلى توجيهات عامة بالسلامة كالمحافظة على وسائل السلامة والحماية وكيفية التعامل مع المخاطر.

وأضاف: كما يتضمن البرنامج تنظيم مسابقات متنوعة حول السلامة والإسعافات الأولية والإخلاء والإطفاء، والتدريب على تنفيذ فرضية الإخلاء بمشاركة الطلاب ومنسوبي المدرسة.

ولفت "العنزي" إلى ضرورة إرسال تقرير تفعيل برنامج السلامة المدرسية من قبل المدارس وفق النموذج المعد على البريد الإلكترونيssr@riyadhedu.gov.sa في موعد أقصاه الثلاثاء 8 محرم 1440هــ.

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"تعليم الرياض" تؤكد تفعيل برنامج السلامة المدرسية في الأسبوع التمهيدي
سبق

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ناصر بن حمد الوهيبي أهمية استثمار الأسبوع التمهيدي في توعية وإرشاد الطلاب والطالبات المستجدين بوسائل وطرق السلامة المدرسية، من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات التي تعزز سلوكيات الحماية والسلامة من المخاطر لتحقيق بيئة تعليمة آمنة، مشدداً على ضرورة التأكيد على قادة مدارس المنطقة كافة باستثمار الأسبوع التمهيدي في توعية الطلاب والطالبات بجوانب السلامة.

وفي هذا الإطار، أكد مدير الأمن والسلامة المدرسية بـ"تعليم الرياض" الحميدي العنزي تفعيل برنامج السلامة في المدارس خلال الأسبوع التمهيدي، والذي يشمل التعريف بمخارج الطوارئ، وممرات الإخلاء ونقاط التجمع، ووسائل الإنذار والإطفاء، والتحذير من مواقع الخطر إن وُجدت، مع سرعة معالجتها بالتواصل مع الجهات المختصة، والتعريف بأعضاء لجنة السلامة والطوارئ، مع بيان مهام اللجان التنفيذية لخطط الإخلاء، إضافة إلى توجيهات عامة بالسلامة كالمحافظة على وسائل السلامة والحماية وكيفية التعامل مع المخاطر.

وأضاف: كما يتضمن البرنامج تنظيم مسابقات متنوعة حول السلامة والإسعافات الأولية والإخلاء والإطفاء، والتدريب على تنفيذ فرضية الإخلاء بمشاركة الطلاب ومنسوبي المدرسة.

ولفت "العنزي" إلى ضرورة إرسال تقرير تفعيل برنامج السلامة المدرسية من قبل المدارس وفق النموذج المعد على البريد الإلكترونيssr@riyadhedu.gov.sa في موعد أقصاه الثلاثاء 8 محرم 1440هــ.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
11:42 AM

"تعليم الرياض" تؤكد تفعيل برنامج السلامة المدرسية في الأسبوع التمهيدي

من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات التي تعزز سلوكيات الحماية من المخاطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ناصر بن حمد الوهيبي أهمية استثمار الأسبوع التمهيدي في توعية وإرشاد الطلاب والطالبات المستجدين بوسائل وطرق السلامة المدرسية، من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات التي تعزز سلوكيات الحماية والسلامة من المخاطر لتحقيق بيئة تعليمة آمنة، مشدداً على ضرورة التأكيد على قادة مدارس المنطقة كافة باستثمار الأسبوع التمهيدي في توعية الطلاب والطالبات بجوانب السلامة.

وفي هذا الإطار، أكد مدير الأمن والسلامة المدرسية بـ"تعليم الرياض" الحميدي العنزي تفعيل برنامج السلامة في المدارس خلال الأسبوع التمهيدي، والذي يشمل التعريف بمخارج الطوارئ، وممرات الإخلاء ونقاط التجمع، ووسائل الإنذار والإطفاء، والتحذير من مواقع الخطر إن وُجدت، مع سرعة معالجتها بالتواصل مع الجهات المختصة، والتعريف بأعضاء لجنة السلامة والطوارئ، مع بيان مهام اللجان التنفيذية لخطط الإخلاء، إضافة إلى توجيهات عامة بالسلامة كالمحافظة على وسائل السلامة والحماية وكيفية التعامل مع المخاطر.

وأضاف: كما يتضمن البرنامج تنظيم مسابقات متنوعة حول السلامة والإسعافات الأولية والإخلاء والإطفاء، والتدريب على تنفيذ فرضية الإخلاء بمشاركة الطلاب ومنسوبي المدرسة.

ولفت "العنزي" إلى ضرورة إرسال تقرير تفعيل برنامج السلامة المدرسية من قبل المدارس وفق النموذج المعد على البريد الإلكترونيssr@riyadhedu.gov.sa في موعد أقصاه الثلاثاء 8 محرم 1440هــ.

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