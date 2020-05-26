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"سجون الشرقية" تستأنف محاكمة النزلاء "عن بُعد"

في ظل اعتماد حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية

استأنفت سجون المنطقة الشرقية جلسات المحاكمة عن بعد، بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة، ممثلاً بالمحكمة الجزائية.

وتمكّن عدد من النزلاء من التواصل مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية؛ لتسهيل إجراءات التقاضي بين القاضي والنزيل.

ووفرت سجون المنطقة، في جميع فروعها، أماكن مخصصة للمحاكمات الجماعية والفردية وسط إجراءات احترازية ووقائية، مع مراعاة كل الحقوق النظامية للنزيل.

وتسهم إجراءات المحاكمات عن بعد في تعجيل البت في قضايا النزلاء وتوفير الوقت والجهد.

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"سجون الشرقية" تستأنف محاكمة النزلاء "عن بُعد"
سبق

استأنفت سجون المنطقة الشرقية جلسات المحاكمة عن بعد، بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة، ممثلاً بالمحكمة الجزائية.

وتمكّن عدد من النزلاء من التواصل مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية؛ لتسهيل إجراءات التقاضي بين القاضي والنزيل.

ووفرت سجون المنطقة، في جميع فروعها، أماكن مخصصة للمحاكمات الجماعية والفردية وسط إجراءات احترازية ووقائية، مع مراعاة كل الحقوق النظامية للنزيل.

وتسهم إجراءات المحاكمات عن بعد في تعجيل البت في قضايا النزلاء وتوفير الوقت والجهد.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
06:29 PM

"سجون الشرقية" تستأنف محاكمة النزلاء "عن بُعد"

في ظل اعتماد حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استأنفت سجون المنطقة الشرقية جلسات المحاكمة عن بعد، بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة، ممثلاً بالمحكمة الجزائية.

وتمكّن عدد من النزلاء من التواصل مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية؛ لتسهيل إجراءات التقاضي بين القاضي والنزيل.

ووفرت سجون المنطقة، في جميع فروعها، أماكن مخصصة للمحاكمات الجماعية والفردية وسط إجراءات احترازية ووقائية، مع مراعاة كل الحقوق النظامية للنزيل.

وتسهم إجراءات المحاكمات عن بعد في تعجيل البت في قضايا النزلاء وتوفير الوقت والجهد.

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