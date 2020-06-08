ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1632حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 68 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

خلال 24 ساعة.. 68 شخصاً دخلوا العناية المركزة من جراء كورونا عبدالرزاق البجالي سبق 2020-06-08 ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1632حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 68 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 04:19 PM

خلال 24 ساعة.. 68 شخصاً دخلوا العناية المركزة من جراء كورونا ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 1632





A A A





10 مشاركة

ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1632حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 68 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.