خلال 24 ساعة.. 68 شخصاً دخلوا العناية المركزة من جراء كورونا

ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1632حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 68 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1632حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 68 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
فيروس كورونا الجديد
ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1632حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 68 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1632حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 68 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.