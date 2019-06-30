اعتباراً من اليوم .. تحويل الحركة المرورية على طريق المدينة - ينبع
"النقل": نأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنوّرة والفريش على طريق "المدينة المنوّرة - ينبع" السريع.
وقال فرع وزارة النقل بالمدينة المنوّرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم تحويل الحركة المرورية بين المدينة والفريش على طريق المدينة - ينبع السريع المتجه للمدينة وذلك لتنفيذ أعمال تقاطع على الطريق ابتداءً من اليوم الأحد، ونأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.
اعتباراً من اليوم .. تحويل الحركة المرورية على طريق المدينة - ينبع
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-06-30
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنوّرة والفريش على طريق "المدينة المنوّرة - ينبع" السريع.
وقال فرع وزارة النقل بالمدينة المنوّرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم تحويل الحركة المرورية بين المدينة والفريش على طريق المدينة - ينبع السريع المتجه للمدينة وذلك لتنفيذ أعمال تقاطع على الطريق ابتداءً من اليوم الأحد، ونأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
10:00 AM
اعتباراً من اليوم .. تحويل الحركة المرورية على طريق المدينة - ينبع
"النقل": نأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنوّرة والفريش على طريق "المدينة المنوّرة - ينبع" السريع.
وقال فرع وزارة النقل بالمدينة المنوّرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم تحويل الحركة المرورية بين المدينة والفريش على طريق المدينة - ينبع السريع المتجه للمدينة وذلك لتنفيذ أعمال تقاطع على الطريق ابتداءً من اليوم الأحد، ونأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.