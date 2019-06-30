النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتباراً من اليوم .. تحويل الحركة المرورية على طريق المدينة - ينبع

"النقل": نأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنوّرة والفريش على طريق "المدينة المنوّرة - ينبع" السريع.

وقال فرع وزارة النقل بالمدينة المنوّرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم تحويل الحركة المرورية بين المدينة والفريش على طريق المدينة - ينبع السريع المتجه للمدينة وذلك لتنفيذ أعمال تقاطع على الطريق ابتداءً من اليوم الأحد، ونأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اعتباراً من اليوم .. تحويل الحركة المرورية على طريق المدينة - ينبع
سبق

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنوّرة والفريش على طريق "المدينة المنوّرة - ينبع" السريع.

وقال فرع وزارة النقل بالمدينة المنوّرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم تحويل الحركة المرورية بين المدينة والفريش على طريق المدينة - ينبع السريع المتجه للمدينة وذلك لتنفيذ أعمال تقاطع على الطريق ابتداءً من اليوم الأحد، ونأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
10:00 AM

اعتباراً من اليوم .. تحويل الحركة المرورية على طريق المدينة - ينبع

"النقل": نأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,605

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تحويل الحركة المرورية بين المدينة المنوّرة والفريش على طريق "المدينة المنوّرة - ينبع" السريع.

وقال فرع وزارة النقل بالمدينة المنوّرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم تحويل الحركة المرورية بين المدينة والفريش على طريق المدينة - ينبع السريع المتجه للمدينة وذلك لتنفيذ أعمال تقاطع على الطريق ابتداءً من اليوم الأحد، ونأمل أخذ الحیطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,386
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,226
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,733
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,135

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة