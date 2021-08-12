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"أمل": دخلت عالم الهجن من الباب الكبير

بعد أن أصبحت السيدة الأولى في مهرجان ولي العهد

أصبحت أمل بنت مسفر الفاران، أول سيدة ومالكة للهجن تشارك في مهرجان ولي العهد للهجن، منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2018م، حيث شاركت أمس الأربعاء بمطيتين "الدانة، واللؤلؤة" في الفترة المسائية، بشعارها "اللون الوردي والبحري" في فئة "الحقايق"، ضمن المرحلة التمهيدية للمهرجان في نسخته الثالثة، حيث اكتفت بالمشاركة الأولى بتحقيق المطية "اللؤلؤة" المركز السادس، ضمن الشوط رقم 13.

وأكدت "الفاران": "إن ما تحظى به المرأة السعودية في عهد مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد في شتى المجالات، كان السبب الرئيس في اتخاذي قرار المشاركة، ورفع علم وطني في هذا المحفل العالمي الكبير".

وأضافت: "دخولي عالم الهجن بدأ من الباب الكبير، بالمشاركة في هذا المهرجان؛ لما يحظى به من اهتمام عالي المستوى، ومشاركة أبرز الأسماء العربية في عالم الهجن".

وبيّنت أمل أن قرار مشاركتها بـ"الدانة، واللؤلؤة" قرار استراتيجي، لتكون مشاركة في النسخ المقبلة، وقالت: "أتابع بشكل شخصي ودقيق تحضير واستعدادات المطيتين، وفق برنامج معد بطريقة تمكنني -بإذن الله- من المنافسة على الوصول إلى الأشواط النهائية، وتحقيق أحد المراكز الأولى بالمهرجان الغالي".

وكشفت أمل الفاران عن سبب تسميتها المطيتين "الدانة" و"اللؤلؤة"، أن لها ابنتين هما "دانة" و"لؤلؤة"، وتسعى إلى امتلاك قعود، لكي تسميه "الريان" على اسم ابنها "ريان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمل": دخلت عالم الهجن من الباب الكبير
سبق

أصبحت أمل بنت مسفر الفاران، أول سيدة ومالكة للهجن تشارك في مهرجان ولي العهد للهجن، منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2018م، حيث شاركت أمس الأربعاء بمطيتين "الدانة، واللؤلؤة" في الفترة المسائية، بشعارها "اللون الوردي والبحري" في فئة "الحقايق"، ضمن المرحلة التمهيدية للمهرجان في نسخته الثالثة، حيث اكتفت بالمشاركة الأولى بتحقيق المطية "اللؤلؤة" المركز السادس، ضمن الشوط رقم 13.

وأكدت "الفاران": "إن ما تحظى به المرأة السعودية في عهد مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد في شتى المجالات، كان السبب الرئيس في اتخاذي قرار المشاركة، ورفع علم وطني في هذا المحفل العالمي الكبير".

وأضافت: "دخولي عالم الهجن بدأ من الباب الكبير، بالمشاركة في هذا المهرجان؛ لما يحظى به من اهتمام عالي المستوى، ومشاركة أبرز الأسماء العربية في عالم الهجن".

وبيّنت أمل أن قرار مشاركتها بـ"الدانة، واللؤلؤة" قرار استراتيجي، لتكون مشاركة في النسخ المقبلة، وقالت: "أتابع بشكل شخصي ودقيق تحضير واستعدادات المطيتين، وفق برنامج معد بطريقة تمكنني -بإذن الله- من المنافسة على الوصول إلى الأشواط النهائية، وتحقيق أحد المراكز الأولى بالمهرجان الغالي".

وكشفت أمل الفاران عن سبب تسميتها المطيتين "الدانة" و"اللؤلؤة"، أن لها ابنتين هما "دانة" و"لؤلؤة"، وتسعى إلى امتلاك قعود، لكي تسميه "الريان" على اسم ابنها "ريان".

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
12:42 PM

"أمل": دخلت عالم الهجن من الباب الكبير

بعد أن أصبحت السيدة الأولى في مهرجان ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أصبحت أمل بنت مسفر الفاران، أول سيدة ومالكة للهجن تشارك في مهرجان ولي العهد للهجن، منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2018م، حيث شاركت أمس الأربعاء بمطيتين "الدانة، واللؤلؤة" في الفترة المسائية، بشعارها "اللون الوردي والبحري" في فئة "الحقايق"، ضمن المرحلة التمهيدية للمهرجان في نسخته الثالثة، حيث اكتفت بالمشاركة الأولى بتحقيق المطية "اللؤلؤة" المركز السادس، ضمن الشوط رقم 13.

وأكدت "الفاران": "إن ما تحظى به المرأة السعودية في عهد مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد في شتى المجالات، كان السبب الرئيس في اتخاذي قرار المشاركة، ورفع علم وطني في هذا المحفل العالمي الكبير".

وأضافت: "دخولي عالم الهجن بدأ من الباب الكبير، بالمشاركة في هذا المهرجان؛ لما يحظى به من اهتمام عالي المستوى، ومشاركة أبرز الأسماء العربية في عالم الهجن".

وبيّنت أمل أن قرار مشاركتها بـ"الدانة، واللؤلؤة" قرار استراتيجي، لتكون مشاركة في النسخ المقبلة، وقالت: "أتابع بشكل شخصي ودقيق تحضير واستعدادات المطيتين، وفق برنامج معد بطريقة تمكنني -بإذن الله- من المنافسة على الوصول إلى الأشواط النهائية، وتحقيق أحد المراكز الأولى بالمهرجان الغالي".

وكشفت أمل الفاران عن سبب تسميتها المطيتين "الدانة" و"اللؤلؤة"، أن لها ابنتين هما "دانة" و"لؤلؤة"، وتسعى إلى امتلاك قعود، لكي تسميه "الريان" على اسم ابنها "ريان".

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