التعليم: دراسة المرحلة الابتدائية الساعة الثالثة عصرًا والمتوسطة والثانوية الساعة السابعة صباحاً

أكدت وزارة التعليم أن اليوم الدراسي يبدأ عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة السابعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا، لتمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة في التعليم عن بعد ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية والتكليفات والتقييمات مع المعلم في المدرسة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت مساء اليوم عن آلية بداية العام الدراسي الجديد الذي تقرر أن تكون بدايته بتاريخ 11 المحرم. فيما أكد البيان حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون)، ومكاتب التعليم (المشرفون التربويون)، طيلة أيام العمل خلال الأسبوع. فيما تبدأ الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى ابتداء من تاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٢هـ، على أن يتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقًا للمتغيرات والمستجدات.