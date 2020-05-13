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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

مسنة إسبانية 113 عاماً تهزم "كورونا".. تعرف على قصتها ومسيرتها

ظلت على قيد الحياة خلال وباء الإنفلونزا عام 1918 والحرب الأهلية 1936

تعافت امرأة مسنة في إسبانيا، تبلغ من العمر 113 سنة ويُرجّح أنها أكبر سكان البلد سناً، من فيروس كورونا.

وبحسب مسؤولين، ثبتت إصابة ماريا برانياس بمرض كوفيد-19 بعد دخول البلاد في حالة إغلاق في شهر مارس.

ولكن بعد أسابيع من العزل، تعافت برانياس، التي كانت أعراض المرض لديها متوسطة.

"برانياس" ظلت على قيد الحياة خلال وباء الإنفلونزا بين عامي 1918 و1919، والحرب الأهلية في إسبانيا بين 1936 و1939، وجائحة كورونا.

وقالت ابنتها عبر موقع "تويتر": "الآن وقد تعافت، هي رائعة.. تريد أن تتحدث.. أن تشرح.. أن تتأمل.. إنها هي من جديد".

وولدت ماريا برانياس في المكسيك عام 1907وانتقلت إلى سان فرانسيسكو بعد ذلك بعامين، ووصلت إلى مدينة جيرونة بمنطقة كتالونيا بشمال إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى برفقة والدها الإسباني الذي كان يعمل صحفيا.

أنجبت ثلاثة أبناء، أحدهم بلغ 86 عاما مؤخرا، ولديها 11 حفيداً، أكبرهم عمره 60 عاماً. ولها من أبناء الأحفاد 13.

وقضت عقدين من الزمن في دار للرعاية في مدينة "أولوت".

فيروس كورونا الجديد

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مسنة إسبانية 113 عاماً تهزم "كورونا".. تعرف على قصتها ومسيرتها
سبق

تعافت امرأة مسنة في إسبانيا، تبلغ من العمر 113 سنة ويُرجّح أنها أكبر سكان البلد سناً، من فيروس كورونا.

وبحسب مسؤولين، ثبتت إصابة ماريا برانياس بمرض كوفيد-19 بعد دخول البلاد في حالة إغلاق في شهر مارس.

ولكن بعد أسابيع من العزل، تعافت برانياس، التي كانت أعراض المرض لديها متوسطة.

"برانياس" ظلت على قيد الحياة خلال وباء الإنفلونزا بين عامي 1918 و1919، والحرب الأهلية في إسبانيا بين 1936 و1939، وجائحة كورونا.

وقالت ابنتها عبر موقع "تويتر": "الآن وقد تعافت، هي رائعة.. تريد أن تتحدث.. أن تشرح.. أن تتأمل.. إنها هي من جديد".

وولدت ماريا برانياس في المكسيك عام 1907وانتقلت إلى سان فرانسيسكو بعد ذلك بعامين، ووصلت إلى مدينة جيرونة بمنطقة كتالونيا بشمال إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى برفقة والدها الإسباني الذي كان يعمل صحفيا.

أنجبت ثلاثة أبناء، أحدهم بلغ 86 عاما مؤخرا، ولديها 11 حفيداً، أكبرهم عمره 60 عاماً. ولها من أبناء الأحفاد 13.

وقضت عقدين من الزمن في دار للرعاية في مدينة "أولوت".

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
02:22 PM

مسنة إسبانية 113 عاماً تهزم "كورونا".. تعرف على قصتها ومسيرتها

ظلت على قيد الحياة خلال وباء الإنفلونزا عام 1918 والحرب الأهلية 1936

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعافت امرأة مسنة في إسبانيا، تبلغ من العمر 113 سنة ويُرجّح أنها أكبر سكان البلد سناً، من فيروس كورونا.

وبحسب مسؤولين، ثبتت إصابة ماريا برانياس بمرض كوفيد-19 بعد دخول البلاد في حالة إغلاق في شهر مارس.

ولكن بعد أسابيع من العزل، تعافت برانياس، التي كانت أعراض المرض لديها متوسطة.

"برانياس" ظلت على قيد الحياة خلال وباء الإنفلونزا بين عامي 1918 و1919، والحرب الأهلية في إسبانيا بين 1936 و1939، وجائحة كورونا.

وقالت ابنتها عبر موقع "تويتر": "الآن وقد تعافت، هي رائعة.. تريد أن تتحدث.. أن تشرح.. أن تتأمل.. إنها هي من جديد".

وولدت ماريا برانياس في المكسيك عام 1907وانتقلت إلى سان فرانسيسكو بعد ذلك بعامين، ووصلت إلى مدينة جيرونة بمنطقة كتالونيا بشمال إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى برفقة والدها الإسباني الذي كان يعمل صحفيا.

أنجبت ثلاثة أبناء، أحدهم بلغ 86 عاما مؤخرا، ولديها 11 حفيداً، أكبرهم عمره 60 عاماً. ولها من أبناء الأحفاد 13.

وقضت عقدين من الزمن في دار للرعاية في مدينة "أولوت".

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