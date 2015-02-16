مجمع "عبد الله الطبي" ينظم دورة "إدارة المشاريع الاحترافية"

بمشاركة أكثر من 20 ممارساً صحياً وإدارياً

نظم مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، ممثلاً في إدارة الإبداع، دورة "إدارة المشاريع الاحترافية PMP".

جاء ذلك، بالتعاون مع مركز "رؤى التميز" في المنطقة الغربية، بمقر المجمع الطبي بجدة.

ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام، أكثر من 20 ممارساً صحياً وإدارياً من عدة فروع وإدارات وأقسام للمجمع الطبي.

تم تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتخطيط المشروعات من خلال تحديد بيان نطاق المشروع وهيكل تقسيم العمل، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومراقبة الجدول الزمني للمشروع والميزانية.

وكذا تقييم جدوى المشروعات من خلال تقنيات حديثة، والتعريف ببرنامج الدورة وأهدافها في رفع القدرات الإدارية والإبداعية للقيادات والمنسوبين، وتحسين الإجراءات والعمليات الإدارية؛ للوصول إلى الإبداع في الرعاية والخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير نظم وقواعد بيانات صحية وإدارية حديثة مدعمة بالتقنيات المتطورة.