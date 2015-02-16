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مجمع "عبد الله الطبي" ينظم دورة "إدارة المشاريع الاحترافية"

بمشاركة أكثر من 20 ممارساً صحياً وإدارياً

نظم مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، ممثلاً في إدارة الإبداع، دورة "إدارة المشاريع الاحترافية PMP".

جاء ذلك، بالتعاون مع مركز "رؤى التميز" في المنطقة الغربية، بمقر المجمع الطبي بجدة.

ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام، أكثر من 20 ممارساً صحياً وإدارياً من عدة فروع وإدارات وأقسام للمجمع الطبي.

تم تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتخطيط المشروعات من خلال تحديد بيان نطاق المشروع وهيكل تقسيم العمل، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومراقبة الجدول الزمني للمشروع والميزانية.

وكذا تقييم جدوى المشروعات من خلال تقنيات حديثة، والتعريف ببرنامج الدورة وأهدافها في رفع القدرات الإدارية والإبداعية للقيادات والمنسوبين، وتحسين الإجراءات والعمليات الإدارية؛ للوصول إلى الإبداع في الرعاية والخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير نظم وقواعد بيانات صحية وإدارية حديثة مدعمة بالتقنيات المتطورة.

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مجمع "عبد الله الطبي" ينظم دورة "إدارة المشاريع الاحترافية"
سبق

نظم مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، ممثلاً في إدارة الإبداع، دورة "إدارة المشاريع الاحترافية PMP".

جاء ذلك، بالتعاون مع مركز "رؤى التميز" في المنطقة الغربية، بمقر المجمع الطبي بجدة.

ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام، أكثر من 20 ممارساً صحياً وإدارياً من عدة فروع وإدارات وأقسام للمجمع الطبي.

تم تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتخطيط المشروعات من خلال تحديد بيان نطاق المشروع وهيكل تقسيم العمل، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومراقبة الجدول الزمني للمشروع والميزانية.

وكذا تقييم جدوى المشروعات من خلال تقنيات حديثة، والتعريف ببرنامج الدورة وأهدافها في رفع القدرات الإدارية والإبداعية للقيادات والمنسوبين، وتحسين الإجراءات والعمليات الإدارية؛ للوصول إلى الإبداع في الرعاية والخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير نظم وقواعد بيانات صحية وإدارية حديثة مدعمة بالتقنيات المتطورة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:43 PM

مجمع "عبد الله الطبي" ينظم دورة "إدارة المشاريع الاحترافية"

بمشاركة أكثر من 20 ممارساً صحياً وإدارياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظم مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، ممثلاً في إدارة الإبداع، دورة "إدارة المشاريع الاحترافية PMP".

جاء ذلك، بالتعاون مع مركز "رؤى التميز" في المنطقة الغربية، بمقر المجمع الطبي بجدة.

ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام، أكثر من 20 ممارساً صحياً وإدارياً من عدة فروع وإدارات وأقسام للمجمع الطبي.

تم تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتخطيط المشروعات من خلال تحديد بيان نطاق المشروع وهيكل تقسيم العمل، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومراقبة الجدول الزمني للمشروع والميزانية.

وكذا تقييم جدوى المشروعات من خلال تقنيات حديثة، والتعريف ببرنامج الدورة وأهدافها في رفع القدرات الإدارية والإبداعية للقيادات والمنسوبين، وتحسين الإجراءات والعمليات الإدارية؛ للوصول إلى الإبداع في الرعاية والخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير نظم وقواعد بيانات صحية وإدارية حديثة مدعمة بالتقنيات المتطورة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,050
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,135

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