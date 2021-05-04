أسعار النفط ترتفع مدفوعة بانتعاش الطلب في أمريكا وأوروبا

"برنت" يسجل 69.4 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الثلاثاء) مع استمرار التفاؤل إزاء انتعاش قوي للطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا.

وصعد سعر خام برنت إلى 69.04 دولار، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 68.33 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 65.18 دولارًا للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وبين محللون أن أسعار النفط تتعزز باحتمال زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تستعد ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، ويعتزم الاتحاد الأوروبي استقبال المزيد من الزوار الأجانب الذين جرى تطعيمهم.