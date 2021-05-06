سفير فرنسا عن اختيار اللون البنفسجي لمراسم الاستقبال بالسعودية: برافو

"لودوفيك": لوني المفضل.. أراضي البلدين دوماً مستعدة لاستقبال زائريها

عبر السفير الفرنسي بالمملكة لودوفيك بوي، عن سعادته باختيار الحكومة السعودية اللون البنفسجي لسجاد مراسم استقبال ضيوفها الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء وممثلي الدول الشقيقة.

وقال بوي في تغريدة على حسابه بتويتر "برافو.. البنفسجي هو لوني المفضل" من حقول #الخزامى في بروفانس إلى زهور الصحراء السعودية في الربيع، أراضي #فرنسا و#المملكة_العربية_السعودية الرائعة مستعدّة دائماً لاستقبال زائريها.

يذكر أن المملكة اختارت اللون البنفسجي لوناً معتمداً لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدول الرسميين ومختلف المناسبات الرسمية بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية، حيث يتماهى السجاد "البنفسجي" مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها.