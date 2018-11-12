"الردعان" تفتتح برنامج "جيلنا واعي" بمدارس الأفلاج

افتتحت مساعد مدير تعليم الأفلاج لشؤون تعليم البنات رفعة بنت عبيد الردعان بمجمع الأحمر الأول، أمس الأحد، برنامج "جيلنا واعي"؛ وذلك بحضور مشرفة الصحة المدرسية منى الحماد ورئيسة قسم الأمانة مريم الفضلي.

ويهدف البرنامج الذي نفّذه وينفذه تعليم الأفلاج في عدد من مدارس المحافظة، إلى نشر الوعي الصحي، ومكافحة التبغ وبيان مخاطره، والمشكلات والآثار السلبية المترتبة عليه، والتوعية والتثقيف الصحي والعلاج؛ لمحاربة التبغ والحد من انتشاره؛ من أجل جيل واعٍ يدرك خطورة التبغ.

واختتم البرنامج بتقديم "الردعان" شهادة شكر من مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة لقائدة المدرسة مها محمد الشكرة، وشهادة مماثلة لمرشدة الصحة المدرسية مشعاء الوقيان؛ فيما تم تكريم فريق "ساعد" من قِبَل قائدة المدرسة.