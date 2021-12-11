تمديد تكليف "الشهراني" مديرًا للشؤون الصحية ببيشة

أصدر وزير الصحة، فهد الجلاجل، قرارًا بتمديد تكليف فالح بن ناصر الشهراني، مديرًا للشؤون الصحية ببيشة، لمدة عام.

وأعرب "الشهراني"، عن خالص شكره وتقديره لوزير الصحة على هذه الثقة؛ متمنيًا أن التي تكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.

بدوره، رفع مدير الشؤون الصحية ببيشة، فالح الشهراني، شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، على دعمه اللامحدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة، وتحفيز الممارسين الصحيين والاطمئنان الدائم عليهم من قِبله.