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السودان.. مقتل متظاهر برصاصة في الرأس أثناء مواجهات مع الأمن

محتجون أُصيبوا بجروح بعضها خطيرة

قُتل متظاهر بالرصاص، وأُصيب آخرون، اليوم (الأحد) في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار جنوب شرق السودان، حسبما نقلت "رويترز" عن لجنة أطباء السودان المركزية.

وأفادت اللجنة بأن المتظاهر فارق الحياة بعد إصابته برصاصة في الرأس من قِبل ميليشيات "الجنجويد".

وأضافت بأن عددًا من المحتجين الذين خرجوا في مسيرة ضد لجوء قوات الدعم السريع للعنف في مواجهة بعض احتجاجات الشوارع أُصيبوا كذلك في الواقعة ذاتها، وأن إصابات بعضهم خطرة.

وقُتل المتظاهر في خضم مشاحنات بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية حول التفاصيل النهائية لاتفاق تقاسم السلطة قبل الانتخابات، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب عقب احتجاجات حاشدة استمرت أسابيع.

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السودان.. مقتل متظاهر برصاصة في الرأس أثناء مواجهات مع الأمن
سبق

قُتل متظاهر بالرصاص، وأُصيب آخرون، اليوم (الأحد) في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار جنوب شرق السودان، حسبما نقلت "رويترز" عن لجنة أطباء السودان المركزية.

وأفادت اللجنة بأن المتظاهر فارق الحياة بعد إصابته برصاصة في الرأس من قِبل ميليشيات "الجنجويد".

وأضافت بأن عددًا من المحتجين الذين خرجوا في مسيرة ضد لجوء قوات الدعم السريع للعنف في مواجهة بعض احتجاجات الشوارع أُصيبوا كذلك في الواقعة ذاتها، وأن إصابات بعضهم خطرة.

وقُتل المتظاهر في خضم مشاحنات بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية حول التفاصيل النهائية لاتفاق تقاسم السلطة قبل الانتخابات، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب عقب احتجاجات حاشدة استمرت أسابيع.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
08:29 PM

السودان.. مقتل متظاهر برصاصة في الرأس أثناء مواجهات مع الأمن

محتجون أُصيبوا بجروح بعضها خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل متظاهر بالرصاص، وأُصيب آخرون، اليوم (الأحد) في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار جنوب شرق السودان، حسبما نقلت "رويترز" عن لجنة أطباء السودان المركزية.

وأفادت اللجنة بأن المتظاهر فارق الحياة بعد إصابته برصاصة في الرأس من قِبل ميليشيات "الجنجويد".

وأضافت بأن عددًا من المحتجين الذين خرجوا في مسيرة ضد لجوء قوات الدعم السريع للعنف في مواجهة بعض احتجاجات الشوارع أُصيبوا كذلك في الواقعة ذاتها، وأن إصابات بعضهم خطرة.

وقُتل المتظاهر في خضم مشاحنات بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية حول التفاصيل النهائية لاتفاق تقاسم السلطة قبل الانتخابات، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب عقب احتجاجات حاشدة استمرت أسابيع.

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