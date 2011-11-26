النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجزائر تسجّل 20 وفاة و1025 إصابة جديدة بـ"كورونا"

53 حالة شفاء في السودان والإجمالي يبلغ 9790 شخصًا

سجلت الجزائر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 78,025 حالة.

وأوضح بيان صحفي صادر عن اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس "كورونا" التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أنها سجلت 20 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2329 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 50712 حالة بعد تسجيل 642 حالة إضافية خلال نفس الفترة.

من ناحية أخرى سجل السودان 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحالتي وفاة، فيما تم شفاء 53 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 16 ألفاً و187 حالة، بينها 1199 وفاة وتعافي 9 آلاف و790 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الجزائر تسجّل 20 وفاة و1025 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الجزائر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 78,025 حالة.

وأوضح بيان صحفي صادر عن اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس "كورونا" التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أنها سجلت 20 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2329 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 50712 حالة بعد تسجيل 642 حالة إضافية خلال نفس الفترة.

من ناحية أخرى سجل السودان 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحالتي وفاة، فيما تم شفاء 53 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 16 ألفاً و187 حالة، بينها 1199 وفاة وتعافي 9 آلاف و790 شخصاً.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
05:03 PM

الجزائر تسجّل 20 وفاة و1025 إصابة جديدة بـ"كورونا"

53 حالة شفاء في السودان والإجمالي يبلغ 9790 شخصًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
79

سجلت الجزائر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 78,025 حالة.

وأوضح بيان صحفي صادر عن اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس "كورونا" التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أنها سجلت 20 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2329 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 50712 حالة بعد تسجيل 642 حالة إضافية خلال نفس الفترة.

من ناحية أخرى سجل السودان 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحالتي وفاة، فيما تم شفاء 53 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 16 ألفاً و187 حالة، بينها 1199 وفاة وتعافي 9 آلاف و790 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,135
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,248
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة