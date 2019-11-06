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أجواء المملكة على موعد مع أسبوع متقلب .. "الأرصاد" تكشف خط سير الحالة الماطرة

تشمل رياحاً وهطول أمطار رعدية متوسطة وغزيرة مصحوبة بتساقط زخات من البَرَد

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرها، اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة.

وقالت: يُتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط زخاتٍ من البَرَد أحياناً, ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كيلو متراً أو أكثر, تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة خلال النهار.

وأضافت: الحالة تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل على مرتفعات مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، ويمتد تأثيرها من مساء يوم الجمعة والسبت لتشمل مناطق: حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وتوقعت أن تزداد فرصة هطول الأمطار يومَي الأحد والإثنين لتكون متوسطة في مجملها على المناطق المذكورة، بينما يُتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق: القصيم، وحائل، والشرقية، والأجزاء الشمالية والشرقية من منطقة الرياض.

ونبّهت "الهيئة" إلى استمرار حالة التقلبات الجوية والأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبل.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء المملكة على موعد مع أسبوع متقلب .. "الأرصاد" تكشف خط سير الحالة الماطرة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرها، اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة.

وقالت: يُتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط زخاتٍ من البَرَد أحياناً, ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كيلو متراً أو أكثر, تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة خلال النهار.

وأضافت: الحالة تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل على مرتفعات مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، ويمتد تأثيرها من مساء يوم الجمعة والسبت لتشمل مناطق: حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وتوقعت أن تزداد فرصة هطول الأمطار يومَي الأحد والإثنين لتكون متوسطة في مجملها على المناطق المذكورة، بينما يُتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق: القصيم، وحائل، والشرقية، والأجزاء الشمالية والشرقية من منطقة الرياض.

ونبّهت "الهيئة" إلى استمرار حالة التقلبات الجوية والأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبل.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
02:08 PM

أجواء المملكة على موعد مع أسبوع متقلب .. "الأرصاد" تكشف خط سير الحالة الماطرة

تشمل رياحاً وهطول أمطار رعدية متوسطة وغزيرة مصحوبة بتساقط زخات من البَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرها، اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة.

وقالت: يُتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط زخاتٍ من البَرَد أحياناً, ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كيلو متراً أو أكثر, تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة خلال النهار.

وأضافت: الحالة تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل على مرتفعات مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، ويمتد تأثيرها من مساء يوم الجمعة والسبت لتشمل مناطق: حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وتوقعت أن تزداد فرصة هطول الأمطار يومَي الأحد والإثنين لتكون متوسطة في مجملها على المناطق المذكورة، بينما يُتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق: القصيم، وحائل، والشرقية، والأجزاء الشمالية والشرقية من منطقة الرياض.

ونبّهت "الهيئة" إلى استمرار حالة التقلبات الجوية والأمطار حتى نهاية الأسبوع المقبل.

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