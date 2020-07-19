لم تكف أيدي المتهمين.. قضية الـ 22 مليونًا ببلدية بيش.. 100 عملية وتحقيقات

ملف كبير وتوصية لـ"المحاسبة" بعدم التعامل مع مقاولين.. و"الأمانة" تعد بالأنظمة

شهدت بلدية محافظة بيش، الأشهر الماضية تحقيقات موسعة في قضية تتعلق بصرف أكثر من اثنين وعشرين مليونًا، ونشرت "سبق" تقارير صحفية لمتابعة تلك التحقيقات والإجراءات التي تتعلق بالقضية، وتواصل متابعة مستجدات ذلك الملف مع الجهات المعنية.

وقالت مصادر في بلدية بيش، إن المتهمين يمارسون أعمالهم ولم يتم توقيفهم أو كف أيديهم عن العمل حتى قبل فترة قصيرة، مبينة أن ملف القضية كبير ويمس أكثر من 100 عملية أغلبها مالية وكثير منها في مشاريع متعلقة بمقاولين أوصى ديوان المحاسبة العامة بعدم التعامل معهم حتى نهاية التحقيقات وإغلاق ملف القضية.

وبينما فتحت التحقيقات في القضية قبل نحو ما يزيد على عام واستُدعي قبل أشهر المتهمون للجهات الأمنية من أجل استكمال إجراءات التحقيق، أُحيل ملف القضية سابقًا للنيابة العامة بمنطقة جازان لاستكمال إجراءات التحقيق، وتواصلت "سبق" مع أمين أمانة منطقة جازان نايف بن سعيدان، للتصريح حول مستجدات القضية من ناحية الإجراءات التي اتخذتها الأمانة في هذا الشأن، وقال: القضية لدى الجهات المختصة، وفي حالة تزويد الأمانة من قبلهم بما يتم، فسوف تتعامل الأمانة مع ذلك وفق الأنظمة والتعليمات.