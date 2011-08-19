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"المقعدي"عميدًا لكلية التقنية بالقنفذة

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، قرارًا بتكليف الدكتور ياسين حمد المقعدي، عميدًا للكلية التقنية بالقنفذة ، ويعد الدكتور ياسين من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ حيث يحمل درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا ، وتدرج في العديد من المناصب الإدارية.

وعبّر"المقعدي" عن شكره وتقديره للمحافظ ، ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الكلية والارتقاء بها نحو ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة في إعداد وتأهيل الشباب السعودي التقني لخدمة هذا الوطن الغالي، وتحقيقًا لرؤية 2030.

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"المقعدي"عميدًا لكلية التقنية بالقنفذة
سبق

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، قرارًا بتكليف الدكتور ياسين حمد المقعدي، عميدًا للكلية التقنية بالقنفذة ، ويعد الدكتور ياسين من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ حيث يحمل درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا ، وتدرج في العديد من المناصب الإدارية.

وعبّر"المقعدي" عن شكره وتقديره للمحافظ ، ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الكلية والارتقاء بها نحو ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة في إعداد وتأهيل الشباب السعودي التقني لخدمة هذا الوطن الغالي، وتحقيقًا لرؤية 2030.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
12:42 AM

"المقعدي"عميدًا لكلية التقنية بالقنفذة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، قرارًا بتكليف الدكتور ياسين حمد المقعدي، عميدًا للكلية التقنية بالقنفذة ، ويعد الدكتور ياسين من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ حيث يحمل درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا ، وتدرج في العديد من المناصب الإدارية.

وعبّر"المقعدي" عن شكره وتقديره للمحافظ ، ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الكلية والارتقاء بها نحو ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة في إعداد وتأهيل الشباب السعودي التقني لخدمة هذا الوطن الغالي، وتحقيقًا لرؤية 2030.

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