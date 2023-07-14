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الشرقية.. 37 ألف حالة استقبلتها عيادات "تطمن"

طيلة أيام الأسبوع بساعات عمل بين 16- 24 يوميًّا

سجلت عيادات "تطمن"، أكثر من 37 ألف مستفيد من خلال زياراتهم التي قاموا بها لهذه العيادات خلال شهر؛ بغرض الاطمئنان على صحتهم، بعد أن كان التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية قد أطلق 16 عيادة "تطمن" مُوَزّعة جغرافيًّا على محافظات المنطقة الشرقية.

وجاءت على النحو التالي: مركز صحي الشفاء بالدمام، ومركز صحي ابن الهيثم برأس تنورة، مستشفى القرية العليا العام، مستشفى الأمير سلطان بمليجة، مستشفى عنك العام، مستشفى الرفيعة العام، مستشفى سلوى العام، مركز صحي وسط الجبيل، مركز صحي الجسر بالخبر، مستشفى البطحاء العام، مستشفى الأمير سلطان بعريعرة، مركز صحي بقيق، مستشفى الخفجي العام، مركز صحي العوامية، مستشفى النعيرية العام ومستشفى صفوى العام.

وأوضحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن هذه العيادات تستقبل المراجعين طيلة أيام الأسبوع بساعات عمل تتراوح بين 16- 24 ساعة يوميًّا؛ حيث يتمكن المواطن أو المقيم أو مخالفو نظام الإقامة والعمل -بكل يسر وسهولة- من التوجه لهذه العيادات بدون موعد مسبق بمجرد أن تظهر عليه أعراض اشتباه كوفيد-19 مثل الحرارة، الكحة أو صعوبة التنفس. حيث يتم تقييم الحالات من قِبَل طاقم طبي مدرب ومتمكن لتوفير الرعاية الصحية المناسبة حسب البروتوكولات العلاجية لوزارة الصحة. واعتمادًا على التقييم الإكلينيكي، يتم تحويل الحالات الشديدة أو الطارئة إلى الطوارئ عن طريق سيارات إسعاف مُعَدة لهذا الغرض.

وأشارت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية إلى أن هذه العيادات قد انطلقت في العمل منذ السادس من شهر يونيه الماضي بغرض تقديم الخدمات الصحية وتسهيلها على المراجعين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة توصي جميع المخالطين -مخالطة معتبرة- للحالات المصابة المؤكدة بكوفيد-19، بالحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يومًا، تبدأ من آخر مخالطة للشخص المصاب بغضّ النظر عن نتيجة المسحة؛ حيث يتم متابعة هذه الحالات من خلال منظومة تطبيقات إلكترونية؛ للاطمئنان على صحتهم، يُذكر أنه بإمكان المواطن أو المقيم الاستدلال على العيادة القريبة منه للتوجه إليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. 37 ألف حالة استقبلتها عيادات "تطمن"
سبق

سجلت عيادات "تطمن"، أكثر من 37 ألف مستفيد من خلال زياراتهم التي قاموا بها لهذه العيادات خلال شهر؛ بغرض الاطمئنان على صحتهم، بعد أن كان التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية قد أطلق 16 عيادة "تطمن" مُوَزّعة جغرافيًّا على محافظات المنطقة الشرقية.

وجاءت على النحو التالي: مركز صحي الشفاء بالدمام، ومركز صحي ابن الهيثم برأس تنورة، مستشفى القرية العليا العام، مستشفى الأمير سلطان بمليجة، مستشفى عنك العام، مستشفى الرفيعة العام، مستشفى سلوى العام، مركز صحي وسط الجبيل، مركز صحي الجسر بالخبر، مستشفى البطحاء العام، مستشفى الأمير سلطان بعريعرة، مركز صحي بقيق، مستشفى الخفجي العام، مركز صحي العوامية، مستشفى النعيرية العام ومستشفى صفوى العام.

وأوضحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن هذه العيادات تستقبل المراجعين طيلة أيام الأسبوع بساعات عمل تتراوح بين 16- 24 ساعة يوميًّا؛ حيث يتمكن المواطن أو المقيم أو مخالفو نظام الإقامة والعمل -بكل يسر وسهولة- من التوجه لهذه العيادات بدون موعد مسبق بمجرد أن تظهر عليه أعراض اشتباه كوفيد-19 مثل الحرارة، الكحة أو صعوبة التنفس. حيث يتم تقييم الحالات من قِبَل طاقم طبي مدرب ومتمكن لتوفير الرعاية الصحية المناسبة حسب البروتوكولات العلاجية لوزارة الصحة. واعتمادًا على التقييم الإكلينيكي، يتم تحويل الحالات الشديدة أو الطارئة إلى الطوارئ عن طريق سيارات إسعاف مُعَدة لهذا الغرض.

وأشارت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية إلى أن هذه العيادات قد انطلقت في العمل منذ السادس من شهر يونيه الماضي بغرض تقديم الخدمات الصحية وتسهيلها على المراجعين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة توصي جميع المخالطين -مخالطة معتبرة- للحالات المصابة المؤكدة بكوفيد-19، بالحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يومًا، تبدأ من آخر مخالطة للشخص المصاب بغضّ النظر عن نتيجة المسحة؛ حيث يتم متابعة هذه الحالات من خلال منظومة تطبيقات إلكترونية؛ للاطمئنان على صحتهم، يُذكر أنه بإمكان المواطن أو المقيم الاستدلال على العيادة القريبة منه للتوجه إليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
02:50 PM

الشرقية.. 37 ألف حالة استقبلتها عيادات "تطمن"

طيلة أيام الأسبوع بساعات عمل بين 16- 24 يوميًّا

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عبدالله السالم - الدمام
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سجلت عيادات "تطمن"، أكثر من 37 ألف مستفيد من خلال زياراتهم التي قاموا بها لهذه العيادات خلال شهر؛ بغرض الاطمئنان على صحتهم، بعد أن كان التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية قد أطلق 16 عيادة "تطمن" مُوَزّعة جغرافيًّا على محافظات المنطقة الشرقية.

وجاءت على النحو التالي: مركز صحي الشفاء بالدمام، ومركز صحي ابن الهيثم برأس تنورة، مستشفى القرية العليا العام، مستشفى الأمير سلطان بمليجة، مستشفى عنك العام، مستشفى الرفيعة العام، مستشفى سلوى العام، مركز صحي وسط الجبيل، مركز صحي الجسر بالخبر، مستشفى البطحاء العام، مستشفى الأمير سلطان بعريعرة، مركز صحي بقيق، مستشفى الخفجي العام، مركز صحي العوامية، مستشفى النعيرية العام ومستشفى صفوى العام.

وأوضحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن هذه العيادات تستقبل المراجعين طيلة أيام الأسبوع بساعات عمل تتراوح بين 16- 24 ساعة يوميًّا؛ حيث يتمكن المواطن أو المقيم أو مخالفو نظام الإقامة والعمل -بكل يسر وسهولة- من التوجه لهذه العيادات بدون موعد مسبق بمجرد أن تظهر عليه أعراض اشتباه كوفيد-19 مثل الحرارة، الكحة أو صعوبة التنفس. حيث يتم تقييم الحالات من قِبَل طاقم طبي مدرب ومتمكن لتوفير الرعاية الصحية المناسبة حسب البروتوكولات العلاجية لوزارة الصحة. واعتمادًا على التقييم الإكلينيكي، يتم تحويل الحالات الشديدة أو الطارئة إلى الطوارئ عن طريق سيارات إسعاف مُعَدة لهذا الغرض.

وأشارت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية إلى أن هذه العيادات قد انطلقت في العمل منذ السادس من شهر يونيه الماضي بغرض تقديم الخدمات الصحية وتسهيلها على المراجعين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة توصي جميع المخالطين -مخالطة معتبرة- للحالات المصابة المؤكدة بكوفيد-19، بالحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يومًا، تبدأ من آخر مخالطة للشخص المصاب بغضّ النظر عن نتيجة المسحة؛ حيث يتم متابعة هذه الحالات من خلال منظومة تطبيقات إلكترونية؛ للاطمئنان على صحتهم، يُذكر أنه بإمكان المواطن أو المقيم الاستدلال على العيادة القريبة منه للتوجه إليها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

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