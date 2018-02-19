أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين ابتداءً من ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م. وقالت المؤسسة: تم إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا "بي سي آر" عند الدخول إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين ابتداءً من 20 فبراير 2022. وأضافت: يتم الاستمرار بالالتزام بإجراءات تقديم شهادة "بي سي آر" عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

مؤسسة جسر الملك فهد تلغي شرط "بي سي آر" عند الدخول للبحرين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-19 أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين ابتداءً من ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م.



وقالت المؤسسة: تم إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا "بي سي آر" عند الدخول إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين ابتداءً من 20 فبراير 2022.



وأضافت: يتم الاستمرار بالالتزام بإجراءات تقديم شهادة "بي سي آر" عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 03:16 PM

مؤسسة جسر الملك فهد تلغي شرط "بي سي آر" عند الدخول للبحرين في إطار تحديث الإجراءات الصحية المتبعة.. ابتداءً من ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م





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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين ابتداءً من ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م.



وقالت المؤسسة: تم إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا "بي سي آر" عند الدخول إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين ابتداءً من 20 فبراير 2022.



وأضافت: يتم الاستمرار بالالتزام بإجراءات تقديم شهادة "بي سي آر" عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية.