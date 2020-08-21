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الهند .. القبض على مسافرَيْن حاولا تهريب 350 ألف ريال في علب حلويات

افتضح أمرهما بمطار راجيف غاندي عندما اشتبه رجال الأمن في الحقائب

اعتقلت السلطات الأمنية في حيدر أباد الهندية مسافرَيْن من الجنسية الهندية، بتهمة محاولة تهريب 350 ألف ريال سعودي إلى دبي.

وقالت تقارير هندية إن المسافرَيْن أخفيا المبالغ النقدية من العملة السعودية في صناديق خاصّة بالحلوى والبسكويت؛ إلا أنه تمّ افتضاح أمرهما في مطار راجيف غاندي الدولي عندما اشتبه رجال الأمن في حقائب تحتوي على علب حلويات وقطع قليلة من الملابس.

قال مسؤولون بمديرية الاستخبارات الهندية، إنه تمّ إلقاء القبض على المتهمَيْن، مساء الثلاثاء، في أثناء محاولتهما تهريب العملة السعودية التي بلغت قيمتها 350 ألف ريال، إلى خارج البلاد في رحلتيْن منفصلتيْن.

وأشار المتهمان، خلال التحقيقات، إلى أنهما حصلا على الأموال عن طريق أحد تجار العملات الذي يعمل بطريقة غير قانونية.

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الهند .. القبض على مسافرَيْن حاولا تهريب 350 ألف ريال في علب حلويات
سبق

اعتقلت السلطات الأمنية في حيدر أباد الهندية مسافرَيْن من الجنسية الهندية، بتهمة محاولة تهريب 350 ألف ريال سعودي إلى دبي.

وقالت تقارير هندية إن المسافرَيْن أخفيا المبالغ النقدية من العملة السعودية في صناديق خاصّة بالحلوى والبسكويت؛ إلا أنه تمّ افتضاح أمرهما في مطار راجيف غاندي الدولي عندما اشتبه رجال الأمن في حقائب تحتوي على علب حلويات وقطع قليلة من الملابس.

قال مسؤولون بمديرية الاستخبارات الهندية، إنه تمّ إلقاء القبض على المتهمَيْن، مساء الثلاثاء، في أثناء محاولتهما تهريب العملة السعودية التي بلغت قيمتها 350 ألف ريال، إلى خارج البلاد في رحلتيْن منفصلتيْن.

وأشار المتهمان، خلال التحقيقات، إلى أنهما حصلا على الأموال عن طريق أحد تجار العملات الذي يعمل بطريقة غير قانونية.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
09:45 AM

الهند .. القبض على مسافرَيْن حاولا تهريب 350 ألف ريال في علب حلويات

افتضح أمرهما بمطار راجيف غاندي عندما اشتبه رجال الأمن في الحقائب

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خالد علي - الرياض
5
3,834

اعتقلت السلطات الأمنية في حيدر أباد الهندية مسافرَيْن من الجنسية الهندية، بتهمة محاولة تهريب 350 ألف ريال سعودي إلى دبي.

وقالت تقارير هندية إن المسافرَيْن أخفيا المبالغ النقدية من العملة السعودية في صناديق خاصّة بالحلوى والبسكويت؛ إلا أنه تمّ افتضاح أمرهما في مطار راجيف غاندي الدولي عندما اشتبه رجال الأمن في حقائب تحتوي على علب حلويات وقطع قليلة من الملابس.

قال مسؤولون بمديرية الاستخبارات الهندية، إنه تمّ إلقاء القبض على المتهمَيْن، مساء الثلاثاء، في أثناء محاولتهما تهريب العملة السعودية التي بلغت قيمتها 350 ألف ريال، إلى خارج البلاد في رحلتيْن منفصلتيْن.

وأشار المتهمان، خلال التحقيقات، إلى أنهما حصلا على الأموال عن طريق أحد تجار العملات الذي يعمل بطريقة غير قانونية.

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