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استئصال 13 ورماً ليفيّاً لمريضة بمستشفى الولادة في الأحساء

مع المحافظة على الرحم دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات

أنهى فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام حادة بالبطن، حيث تبين بعد مراجعتها المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتشخيص الحالة أنها تعاني من 13 ورماً ليفيّاً بالرحم.

وكان التدخل الجراحي ناجحاً لاستئصال جميع الأورام الليفية مع المحافظة على الرحم دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يعد من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خِدْمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال.

ويضم كفاءات تمتلك مؤهلات علمية عالية كما تتوفر فيه تجهيزات طبية متميزة، مما يمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بكفاءة واقتدار.

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استئصال 13 ورماً ليفيّاً لمريضة بمستشفى الولادة في الأحساء
سبق

أنهى فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام حادة بالبطن، حيث تبين بعد مراجعتها المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتشخيص الحالة أنها تعاني من 13 ورماً ليفيّاً بالرحم.

وكان التدخل الجراحي ناجحاً لاستئصال جميع الأورام الليفية مع المحافظة على الرحم دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يعد من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خِدْمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال.

ويضم كفاءات تمتلك مؤهلات علمية عالية كما تتوفر فيه تجهيزات طبية متميزة، مما يمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بكفاءة واقتدار.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
03:16 PM

استئصال 13 ورماً ليفيّاً لمريضة بمستشفى الولادة في الأحساء

مع المحافظة على الرحم دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام حادة بالبطن، حيث تبين بعد مراجعتها المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتشخيص الحالة أنها تعاني من 13 ورماً ليفيّاً بالرحم.

وكان التدخل الجراحي ناجحاً لاستئصال جميع الأورام الليفية مع المحافظة على الرحم دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يعد من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خِدْمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال.

ويضم كفاءات تمتلك مؤهلات علمية عالية كما تتوفر فيه تجهيزات طبية متميزة، مما يمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بكفاءة واقتدار.

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