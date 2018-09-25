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"أرطاوي السر" بالدوادمي ينظّم مسيرة بالخيول في اليوم الوطني ٩١

بمشاركة عدة جهات.. و"ابن جريس": كلنا فخر واعتزاز بمكانة بلادنا

احتفل مركز أرطاوي السر؛ التابع لمحافظة الدوادمي، بمناسبة اليوم الوطني ٩١، بإقامته مسيرة تحت شعار "هي لنا دار"، برعاية وتنظيم مربط العلياء للخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت المسيرة من طريق الملك عبدالعزيز، واستمرت حتى تقاطع طريق الرياض - القصيم القديم، بمشاركة كل من مخفر شرطة وثيلان، ومستشفى وثيلان، ومركز صحي أرطاوي السر، وعدد كبير من المواطنين.

وقال رئيس مركز الأرطاوي بالسر محمد بن فارس بن جريس؛ إننا نستلهم في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته التي انطلقت على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- وصولاً للعهد الزاهر والميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله".

وأضاف ابن جريس؛ "كلنا فخر واعتزاز بما تحقق لبلادنا من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل ومنجزات جبارة في جميع المجالات، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 التي ظهرت معالمها وثمارها للجميع".

وختم بسؤال المولى القدير، أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وأبقاهما ذخراً للإسلام والمسلمين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرطاوي السر" بالدوادمي ينظّم مسيرة بالخيول في اليوم الوطني ٩١
سبق

احتفل مركز أرطاوي السر؛ التابع لمحافظة الدوادمي، بمناسبة اليوم الوطني ٩١، بإقامته مسيرة تحت شعار "هي لنا دار"، برعاية وتنظيم مربط العلياء للخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت المسيرة من طريق الملك عبدالعزيز، واستمرت حتى تقاطع طريق الرياض - القصيم القديم، بمشاركة كل من مخفر شرطة وثيلان، ومستشفى وثيلان، ومركز صحي أرطاوي السر، وعدد كبير من المواطنين.

وقال رئيس مركز الأرطاوي بالسر محمد بن فارس بن جريس؛ إننا نستلهم في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته التي انطلقت على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- وصولاً للعهد الزاهر والميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله".

وأضاف ابن جريس؛ "كلنا فخر واعتزاز بما تحقق لبلادنا من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل ومنجزات جبارة في جميع المجالات، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 التي ظهرت معالمها وثمارها للجميع".

وختم بسؤال المولى القدير، أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وأبقاهما ذخراً للإسلام والمسلمين".

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
01:51 PM

"أرطاوي السر" بالدوادمي ينظّم مسيرة بالخيول في اليوم الوطني ٩١

بمشاركة عدة جهات.. و"ابن جريس": كلنا فخر واعتزاز بمكانة بلادنا

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فلاح الجوفان - الرياض
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احتفل مركز أرطاوي السر؛ التابع لمحافظة الدوادمي، بمناسبة اليوم الوطني ٩١، بإقامته مسيرة تحت شعار "هي لنا دار"، برعاية وتنظيم مربط العلياء للخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت المسيرة من طريق الملك عبدالعزيز، واستمرت حتى تقاطع طريق الرياض - القصيم القديم، بمشاركة كل من مخفر شرطة وثيلان، ومستشفى وثيلان، ومركز صحي أرطاوي السر، وعدد كبير من المواطنين.

وقال رئيس مركز الأرطاوي بالسر محمد بن فارس بن جريس؛ إننا نستلهم في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته التي انطلقت على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- وصولاً للعهد الزاهر والميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله".

وأضاف ابن جريس؛ "كلنا فخر واعتزاز بما تحقق لبلادنا من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل ومنجزات جبارة في جميع المجالات، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 التي ظهرت معالمها وثمارها للجميع".

وختم بسؤال المولى القدير، أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وأبقاهما ذخراً للإسلام والمسلمين".

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