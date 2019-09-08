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"بن سبرة" يشهد انطلاق مهرجان صفري بيشة 2019

يُضخ له أكثر من 50 ألف طن من التمور

انطلق فجر الأحد، بمحافظة بيشة "مهرجان صفري بيشة 2019"، بحضور المشرف العام على المهرجان، المحافظ محمد بن سعيد بن سبرة، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال.

وتجول المحافظ في سوق التمور، والتقى المزارعين وشاهد آلية التنظيم في ميدان السوق وبوابات الدخول ومواقف السيارات وساحات التفريغ واطلع على آلية عمل فرق الإحصاء.

وقال إن هذا المهرجان يأتي فرحاً بهذا المنتج الوطني الذي يفاخر به الجميع، ويتشرّف برعاية كريمة ومتابعة من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وأضاف: "نفرح ونفخر جميعاً بهذا المهرجان الذي يدار بأيدي شباب المحافظة، مما يؤكد حرصهم على المشاركة في مسيرة التنمية والبناء في هذا الجزء من وطننا العزيز، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي منحت الشباب الفرص المتنوعة المتاحة".

وأوضح أن المهرجان يحتوي على فعاليات مصاحبة وبرامج عدة ثقافية وفنية وتوعوية واجتماعية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع المتعددة، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، وسيُقدّم في المعرض المصاحب خدمات فورية للمواطن والمزارع والمستثمر في مقرات الإدارات الحكومية، وعروض للمؤسسات المهتمة بالتمور.

وجهزت بلدية بيشة، موقع السوق بمساحة تتجاوز 18 ألف متر مربّع، والذي شهد إقبالًا لافتاً منذ انطلاقته، ويُتوقع أن يُضخ له أكثر من 50 ألف طن من التمور حتى انتهاء الموسم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بن سبرة" يشهد انطلاق مهرجان صفري بيشة 2019
سبق

انطلق فجر الأحد، بمحافظة بيشة "مهرجان صفري بيشة 2019"، بحضور المشرف العام على المهرجان، المحافظ محمد بن سعيد بن سبرة، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال.

وتجول المحافظ في سوق التمور، والتقى المزارعين وشاهد آلية التنظيم في ميدان السوق وبوابات الدخول ومواقف السيارات وساحات التفريغ واطلع على آلية عمل فرق الإحصاء.

وقال إن هذا المهرجان يأتي فرحاً بهذا المنتج الوطني الذي يفاخر به الجميع، ويتشرّف برعاية كريمة ومتابعة من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وأضاف: "نفرح ونفخر جميعاً بهذا المهرجان الذي يدار بأيدي شباب المحافظة، مما يؤكد حرصهم على المشاركة في مسيرة التنمية والبناء في هذا الجزء من وطننا العزيز، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي منحت الشباب الفرص المتنوعة المتاحة".

وأوضح أن المهرجان يحتوي على فعاليات مصاحبة وبرامج عدة ثقافية وفنية وتوعوية واجتماعية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع المتعددة، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، وسيُقدّم في المعرض المصاحب خدمات فورية للمواطن والمزارع والمستثمر في مقرات الإدارات الحكومية، وعروض للمؤسسات المهتمة بالتمور.

وجهزت بلدية بيشة، موقع السوق بمساحة تتجاوز 18 ألف متر مربّع، والذي شهد إقبالًا لافتاً منذ انطلاقته، ويُتوقع أن يُضخ له أكثر من 50 ألف طن من التمور حتى انتهاء الموسم.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
03:10 PM

"بن سبرة" يشهد انطلاق مهرجان صفري بيشة 2019

يُضخ له أكثر من 50 ألف طن من التمور

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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انطلق فجر الأحد، بمحافظة بيشة "مهرجان صفري بيشة 2019"، بحضور المشرف العام على المهرجان، المحافظ محمد بن سعيد بن سبرة، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال.

وتجول المحافظ في سوق التمور، والتقى المزارعين وشاهد آلية التنظيم في ميدان السوق وبوابات الدخول ومواقف السيارات وساحات التفريغ واطلع على آلية عمل فرق الإحصاء.

وقال إن هذا المهرجان يأتي فرحاً بهذا المنتج الوطني الذي يفاخر به الجميع، ويتشرّف برعاية كريمة ومتابعة من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وأضاف: "نفرح ونفخر جميعاً بهذا المهرجان الذي يدار بأيدي شباب المحافظة، مما يؤكد حرصهم على المشاركة في مسيرة التنمية والبناء في هذا الجزء من وطننا العزيز، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي منحت الشباب الفرص المتنوعة المتاحة".

وأوضح أن المهرجان يحتوي على فعاليات مصاحبة وبرامج عدة ثقافية وفنية وتوعوية واجتماعية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع المتعددة، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، وسيُقدّم في المعرض المصاحب خدمات فورية للمواطن والمزارع والمستثمر في مقرات الإدارات الحكومية، وعروض للمؤسسات المهتمة بالتمور.

وجهزت بلدية بيشة، موقع السوق بمساحة تتجاوز 18 ألف متر مربّع، والذي شهد إقبالًا لافتاً منذ انطلاقته، ويُتوقع أن يُضخ له أكثر من 50 ألف طن من التمور حتى انتهاء الموسم.

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