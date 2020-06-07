بلدية جنوب جدة تغلق 8 مطاعم ومراكز تسوق وتنذر 7 مطاعم أخرى

لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم 8 من المطاعم ومراكز التسوق لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا مع عدم السماح لهم بمزاولة النشاط لحين تصحيح جميع المخالفات والتقيد بالأشتراطات المطلوبة وسداد الغرامات المترتبة عليهم جاء ذلك ضمن (17) زيارة قام بها فريق من مراقبي البلدية على المواقع بنطاق البلدية

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي أن الحملة الذي نفذها مراقبون أشعروا (7) مطاعم و اثنان من مراكز التسوق خالفت الاشتراطات الاحترازية.