فعّلت الإدارات الحكومية بمنطقة الباحة والمحافظات، العمل (عن بعد) عبر منصاتها الإلكترونية؛ احترازًا للظروف الراهنة وللوقاية من فيروس كورونا. وفي التفاصيل: جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والذي تضمن تفعيل منصة إلكترونية تُعنَى بالاستدعاءات المقدمة من المواطنين والمقيمين إلى إمارة المنطقة؛ حيث تم البدء فعليًّا في تفعيلها واستقبال المطالب والشكاوى والتعامل معها بشكل فوري. ووجه أمير المنطقة بأن يتم عقد الاجتماعات للجان العاملة (عن بعد)، وذلك من خلال منصة إلكترونية مخصصة لذلك. وتأتي هذه التوجيهات حرصًا من أمير المنطقة على راحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا، والذي توليه الحكومة اهتمامًا متقدمًا للحدّ من انتشاره. وثمّن الأمير الدكتور حسام بن سعود، الجهود المبذولة من كافة الإدارات الحكومية بالمنطقة تجاه المواطنين لتوعيتهم، وما تقدمه من خدمات للوقاية من فيروس كورونا.

بتوجيه أمير الباحة.. تفعيل منصات إلكترونية لاستقبال استدعاءات المواطنين عن بعد عبدالعزيز الشهري سبق 2020-03-18 فعّلت الإدارات الحكومية بمنطقة الباحة والمحافظات، العمل (عن بعد) عبر منصاتها الإلكترونية؛ احترازًا للظروف الراهنة وللوقاية من فيروس كورونا.



وفي التفاصيل: جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والذي تضمن تفعيل منصة إلكترونية تُعنَى بالاستدعاءات المقدمة من المواطنين والمقيمين إلى إمارة المنطقة؛ حيث تم البدء فعليًّا في تفعيلها واستقبال المطالب والشكاوى والتعامل معها بشكل فوري.



ووجه أمير المنطقة بأن يتم عقد الاجتماعات للجان العاملة (عن بعد)، وذلك من خلال منصة إلكترونية مخصصة لذلك.



وتأتي هذه التوجيهات حرصًا من أمير المنطقة على راحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا، والذي توليه الحكومة اهتمامًا متقدمًا للحدّ من انتشاره.



وثمّن الأمير الدكتور حسام بن سعود، الجهود المبذولة من كافة الإدارات الحكومية بالمنطقة تجاه المواطنين لتوعيتهم، وما تقدمه من خدمات للوقاية من فيروس كورونا.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 08:46 PM

اخر تعديل 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 10:03 PM

بتوجيه أمير الباحة.. تفعيل منصات إلكترونية لاستقبال استدعاءات المواطنين عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية لتحقيق الحماية للمواطنين والحد من انتشار كورونا





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فعّلت الإدارات الحكومية بمنطقة الباحة والمحافظات، العمل (عن بعد) عبر منصاتها الإلكترونية؛ احترازًا للظروف الراهنة وللوقاية من فيروس كورونا.



وفي التفاصيل: جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والذي تضمن تفعيل منصة إلكترونية تُعنَى بالاستدعاءات المقدمة من المواطنين والمقيمين إلى إمارة المنطقة؛ حيث تم البدء فعليًّا في تفعيلها واستقبال المطالب والشكاوى والتعامل معها بشكل فوري.



ووجه أمير المنطقة بأن يتم عقد الاجتماعات للجان العاملة (عن بعد)، وذلك من خلال منصة إلكترونية مخصصة لذلك.



وتأتي هذه التوجيهات حرصًا من أمير المنطقة على راحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا، والذي توليه الحكومة اهتمامًا متقدمًا للحدّ من انتشاره.



وثمّن الأمير الدكتور حسام بن سعود، الجهود المبذولة من كافة الإدارات الحكومية بالمنطقة تجاه المواطنين لتوعيتهم، وما تقدمه من خدمات للوقاية من فيروس كورونا.