عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 37 مستوطنًا يهوديًا وعبر مجموعات صغيرة ، اقتحموا المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد .
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2017-12-11
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 37 مستوطنًا يهوديًا وعبر مجموعات صغيرة ، اقتحموا المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد .
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
03:40 PM
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة .
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 37 مستوطنًا يهوديًا وعبر مجموعات صغيرة ، اقتحموا المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد .