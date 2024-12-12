‏‫تعرف على تفاصيل آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، والذي شمل أيضًا تعديل التعريفة الكهربائية، سيطبق بدءًا من 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي:

فئة الاستهلاك السكني

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر) التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة) 1-6000 18 أكثر من 6000 30

فئة الاستهلاك التجاري

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر) التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة) 1-6000 20 أكثر من 6000 30

فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما فيحكم ذلك

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر) التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة) 1-6000 16 أكثر من 6000 20

فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهدوالمدارس الأهلية

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر) التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة) جميع الاستهلاك 21

والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي:

فئة الاستهلاك الصناعي

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر) التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة) جميع الاستهلاك 18

فئة الاستهلاك الحكومي

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر) التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة) جميع الاستهلاك 32

وأكدت الهيئة في بيانها "على أن هذه الخطوة تهدف إلى رفعالكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة" واستدامتها للأجيال القادمة."

كما أشارت الهيئة إلى أن تعديل تعريفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبينت الهيئة أن التعريفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر. كما أوضحت الهيئة أنه جار التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.

وتؤكد الهيئة في هذا الجانب أنها تتابع مدى التزام المرخص لهم بتفعيل القرار وأن إدارة رعاية المستهلك في الهيئة تتلقى جميع الشكاوى والملاحظات على الهاتف المجاني 8001259000، وكذلك على قنوات التواصل الأخرى: بريد إلكتروني info@ecra.gov.sa، موقع الهيئة www.ecra.gov.sa ، تويتر @Saudi_ECRA.