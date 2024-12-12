النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر سياسات حساب المواطن وبدء تصحيح بعض منتجات الطاقة

‏‫تعرف على تفاصيل آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، والذي شمل أيضًا تعديل التعريفة الكهربائية، سيطبق بدءًا من 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي:

فئة الاستهلاك السكني

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

1-6000

18

أكثر من 6000

30

فئة الاستهلاك التجاري

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

1-6000

20

أكثر من 6000

30

فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما فيحكم ذلك

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

1-6000

16

أكثر من 6000

20

فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهدوالمدارس الأهلية

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

جميع الاستهلاك

21

والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي:

فئة الاستهلاك الصناعي

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

جميع الاستهلاك

18

فئة الاستهلاك الحكومي

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

جميع الاستهلاك

32

وأكدت الهيئة في بيانها "على أن هذه الخطوة تهدف إلى رفعالكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة" واستدامتها للأجيال القادمة."

كما أشارت الهيئة إلى أن تعديل تعريفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبينت الهيئة أن التعريفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر. كما أوضحت الهيئة أنه جار التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.

وتؤكد الهيئة في هذا الجانب أنها تتابع مدى التزام المرخص لهم بتفعيل القرار وأن إدارة رعاية المستهلك في الهيئة تتلقى جميع الشكاوى والملاحظات على الهاتف المجاني 8001259000، وكذلك على قنوات التواصل الأخرى: بريد إلكتروني info@ecra.gov.sa، موقع الهيئة www.ecra.gov.sa ، تويتر @Saudi_ECRA.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏‫تعرف على تفاصيل آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة
سبق

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، والذي شمل أيضًا تعديل التعريفة الكهربائية، سيطبق بدءًا من 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي:

فئة الاستهلاك السكني

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

1-6000

18

أكثر من 6000

30

فئة الاستهلاك التجاري

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

1-6000

20

أكثر من 6000

30

فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما فيحكم ذلك

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

1-6000

16

أكثر من 6000

20

فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهدوالمدارس الأهلية

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

جميع الاستهلاك

21

والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي:

فئة الاستهلاك الصناعي

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

جميع الاستهلاك

18

فئة الاستهلاك الحكومي

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

جميع الاستهلاك

32

وأكدت الهيئة في بيانها "على أن هذه الخطوة تهدف إلى رفعالكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة" واستدامتها للأجيال القادمة."

كما أشارت الهيئة إلى أن تعديل تعريفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبينت الهيئة أن التعريفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر. كما أوضحت الهيئة أنه جار التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.

وتؤكد الهيئة في هذا الجانب أنها تتابع مدى التزام المرخص لهم بتفعيل القرار وأن إدارة رعاية المستهلك في الهيئة تتلقى جميع الشكاوى والملاحظات على الهاتف المجاني 8001259000، وكذلك على قنوات التواصل الأخرى: بريد إلكتروني info@ecra.gov.sa، موقع الهيئة www.ecra.gov.sa ، تويتر @Saudi_ECRA.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
04:11 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
04:30 PM

‏‫تعرف على تفاصيل آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
25
17,332

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، والذي شمل أيضًا تعديل التعريفة الكهربائية، سيطبق بدءًا من 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي:

فئة الاستهلاك السكني

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

1-6000

18

أكثر من 6000

30

فئة الاستهلاك التجاري

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

1-6000

20

أكثر من 6000

30

فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما فيحكم ذلك

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

1-6000

16

أكثر من 6000

20

فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهدوالمدارس الأهلية

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

جميع الاستهلاك

21

والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي:

فئة الاستهلاك الصناعي

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

جميع الاستهلاك

18

فئة الاستهلاك الحكومي

شرائح الاستهلاك (كيلو واط ساعة/شهر)

التعريفة (هللة/كيلو واط ساعة)

جميع الاستهلاك

32

وأكدت الهيئة في بيانها "على أن هذه الخطوة تهدف إلى رفعالكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة" واستدامتها للأجيال القادمة."

كما أشارت الهيئة إلى أن تعديل تعريفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبينت الهيئة أن التعريفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر. كما أوضحت الهيئة أنه جار التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.

وتؤكد الهيئة في هذا الجانب أنها تتابع مدى التزام المرخص لهم بتفعيل القرار وأن إدارة رعاية المستهلك في الهيئة تتلقى جميع الشكاوى والملاحظات على الهاتف المجاني 8001259000، وكذلك على قنوات التواصل الأخرى: بريد إلكتروني info@ecra.gov.sa، موقع الهيئة www.ecra.gov.sa ، تويتر @Saudi_ECRA.

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,297
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,790
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,860
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,662

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

صالح السعيد
بناء السمعة

بناء السمعة

خالد الشبانة
جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

حواء القرني
المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة