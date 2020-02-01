النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسع ميداليات حصيلة أخضر التايكوندو في دولية الفجيرة

اختتم المنتخب السعودي للناشئين والشباب للتايكوندو مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية بالإمارات العربية المتحدة بتحقيق (9) ميداليات متنوعة، ثلاث ذهبيات عن طريق أبطال الناشئين محمد آل مداوي وزن (61)، ومصطفى الخواهر وزن (57)، ونواف حسين وزن (+57)، وفضية واحدة لخالد بن قاسم في وزن (65)، وخمس ميداليات برونزية لثنائي الناشئين ريان الحارثي وزن (37)، ومحمد الهويشل وزن (53)، وثلاثي درجة الشباب محمد مسرع وزن (48)، وسامي الخيبري وزن (68)، وحسين السعود وزن (73)، وذلك بإشراف فني من المدربَين محمد القحطاني وفهد الدويسان، ويساعدهما مبارك الدوسري وعلي الهاشم، وإداري الفئات السنية خالد الأسمري.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تسع ميداليات حصيلة أخضر التايكوندو في دولية الفجيرة
سبق

اختتم المنتخب السعودي للناشئين والشباب للتايكوندو مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية بالإمارات العربية المتحدة بتحقيق (9) ميداليات متنوعة، ثلاث ذهبيات عن طريق أبطال الناشئين محمد آل مداوي وزن (61)، ومصطفى الخواهر وزن (57)، ونواف حسين وزن (+57)، وفضية واحدة لخالد بن قاسم في وزن (65)، وخمس ميداليات برونزية لثنائي الناشئين ريان الحارثي وزن (37)، ومحمد الهويشل وزن (53)، وثلاثي درجة الشباب محمد مسرع وزن (48)، وسامي الخيبري وزن (68)، وحسين السعود وزن (73)، وذلك بإشراف فني من المدربَين محمد القحطاني وفهد الدويسان، ويساعدهما مبارك الدوسري وعلي الهاشم، وإداري الفئات السنية خالد الأسمري.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
11:17 PM

تسع ميداليات حصيلة أخضر التايكوندو في دولية الفجيرة

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
176

اختتم المنتخب السعودي للناشئين والشباب للتايكوندو مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية بالإمارات العربية المتحدة بتحقيق (9) ميداليات متنوعة، ثلاث ذهبيات عن طريق أبطال الناشئين محمد آل مداوي وزن (61)، ومصطفى الخواهر وزن (57)، ونواف حسين وزن (+57)، وفضية واحدة لخالد بن قاسم في وزن (65)، وخمس ميداليات برونزية لثنائي الناشئين ريان الحارثي وزن (37)، ومحمد الهويشل وزن (53)، وثلاثي درجة الشباب محمد مسرع وزن (48)، وسامي الخيبري وزن (68)، وحسين السعود وزن (73)، وذلك بإشراف فني من المدربَين محمد القحطاني وفهد الدويسان، ويساعدهما مبارك الدوسري وعلي الهاشم، وإداري الفئات السنية خالد الأسمري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,198
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,360
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,738
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,387

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة