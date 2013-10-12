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طلاب جازان يسطرون "لوحة وفاء" للاحتفاء بمعلميهم في يوم المعلم

قدَّموا فقرات عدة عبَّروا فيها عن الحب والعرفان لحاملي رسالة التعليم

سطّر طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس الخميس لوحة وفاء تجاه معلميهم ومعلماتهم، وذلك خلال حفل الإدارة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي أقيم على مسرح الإدارة بحضور القيادات التعليمية بالمنطقة.

وفي التفاصيل، تسابق الطلاب والطالبات في أداء فقرات الحفل الذي استُهل بالسلام الملكي بصورة فنية مقدمة من طلاب كشافة تعليم جازان، ثم تلا الطالب عبدالرحمن حمدي آيات من الذكر الحكيم. وفي عبق المناسبة قدمت الطالبة "راما صميلي" قصيدة، تعبِّر عن المناسبة، جسدت خلالها شكرها وتقديرها للمعلمين والمعلمات على الأدوار الكبيرة التي يقدمونها، والرسالة النبيلة التي يحملونها.

وقدم حسام عداوي قصيدة عن المعلم، أشاد فيها بالجهود الوطنية التي يقدمها المعلمون والمعلمات، التي تسهم في بناء العقول وصناعة الأجيال.

وفي كلمة الحفل بعثت الطالبة نورة العبدالعزيز رسائل شكر وتقدير عدة للمعلمين على كل ما يقدمونه من غرس للقيم، وبناء العقول، وإيصال المعارف والمهارات للأجيال.

وعبرت الطالبتان إلهام الدوجان وروان عبدالعزيز نيابة عن زملائهما وزميلاتهما عن مشاعر الحب والوفاء والعرفان التي يحملها الطلاب والطالبات لحاملي رسالة التعليم، فيما قدم الشاعر علي حكمي قصيدة، تحدث فيها عن مسيرة التعليم، والتطور الكبير الذي يعيشه، والدور المحوري الذي يؤديه المعلم قديمًا وحديثًا.

واختتمت مقدمة الحفل البندري عياشي الحفل بالتشديد على أن المعلمين والمعلمات يستحقون الاحتفاء والتقدير كل يوم نظير جهودهم التي تشكل مستقبل الوطن.

وشهد الحفل عددًا من العروض التي تشيد بالمعلمين والمعلمات، قدمها طلاب مدارس التعليم بالمنطقة.

اليوم العالمي للمعلم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليم جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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طلاب جازان يسطرون "لوحة وفاء" للاحتفاء بمعلميهم في يوم المعلم
سبق

سطّر طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس الخميس لوحة وفاء تجاه معلميهم ومعلماتهم، وذلك خلال حفل الإدارة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي أقيم على مسرح الإدارة بحضور القيادات التعليمية بالمنطقة.

وفي التفاصيل، تسابق الطلاب والطالبات في أداء فقرات الحفل الذي استُهل بالسلام الملكي بصورة فنية مقدمة من طلاب كشافة تعليم جازان، ثم تلا الطالب عبدالرحمن حمدي آيات من الذكر الحكيم. وفي عبق المناسبة قدمت الطالبة "راما صميلي" قصيدة، تعبِّر عن المناسبة، جسدت خلالها شكرها وتقديرها للمعلمين والمعلمات على الأدوار الكبيرة التي يقدمونها، والرسالة النبيلة التي يحملونها.

وقدم حسام عداوي قصيدة عن المعلم، أشاد فيها بالجهود الوطنية التي يقدمها المعلمون والمعلمات، التي تسهم في بناء العقول وصناعة الأجيال.

وفي كلمة الحفل بعثت الطالبة نورة العبدالعزيز رسائل شكر وتقدير عدة للمعلمين على كل ما يقدمونه من غرس للقيم، وبناء العقول، وإيصال المعارف والمهارات للأجيال.

وعبرت الطالبتان إلهام الدوجان وروان عبدالعزيز نيابة عن زملائهما وزميلاتهما عن مشاعر الحب والوفاء والعرفان التي يحملها الطلاب والطالبات لحاملي رسالة التعليم، فيما قدم الشاعر علي حكمي قصيدة، تحدث فيها عن مسيرة التعليم، والتطور الكبير الذي يعيشه، والدور المحوري الذي يؤديه المعلم قديمًا وحديثًا.

واختتمت مقدمة الحفل البندري عياشي الحفل بالتشديد على أن المعلمين والمعلمات يستحقون الاحتفاء والتقدير كل يوم نظير جهودهم التي تشكل مستقبل الوطن.

وشهد الحفل عددًا من العروض التي تشيد بالمعلمين والمعلمات، قدمها طلاب مدارس التعليم بالمنطقة.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
12:32 AM

طلاب جازان يسطرون "لوحة وفاء" للاحتفاء بمعلميهم في يوم المعلم

قدَّموا فقرات عدة عبَّروا فيها عن الحب والعرفان لحاملي رسالة التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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سطّر طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس الخميس لوحة وفاء تجاه معلميهم ومعلماتهم، وذلك خلال حفل الإدارة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي أقيم على مسرح الإدارة بحضور القيادات التعليمية بالمنطقة.

وفي التفاصيل، تسابق الطلاب والطالبات في أداء فقرات الحفل الذي استُهل بالسلام الملكي بصورة فنية مقدمة من طلاب كشافة تعليم جازان، ثم تلا الطالب عبدالرحمن حمدي آيات من الذكر الحكيم. وفي عبق المناسبة قدمت الطالبة "راما صميلي" قصيدة، تعبِّر عن المناسبة، جسدت خلالها شكرها وتقديرها للمعلمين والمعلمات على الأدوار الكبيرة التي يقدمونها، والرسالة النبيلة التي يحملونها.

وقدم حسام عداوي قصيدة عن المعلم، أشاد فيها بالجهود الوطنية التي يقدمها المعلمون والمعلمات، التي تسهم في بناء العقول وصناعة الأجيال.

وفي كلمة الحفل بعثت الطالبة نورة العبدالعزيز رسائل شكر وتقدير عدة للمعلمين على كل ما يقدمونه من غرس للقيم، وبناء العقول، وإيصال المعارف والمهارات للأجيال.

وعبرت الطالبتان إلهام الدوجان وروان عبدالعزيز نيابة عن زملائهما وزميلاتهما عن مشاعر الحب والوفاء والعرفان التي يحملها الطلاب والطالبات لحاملي رسالة التعليم، فيما قدم الشاعر علي حكمي قصيدة، تحدث فيها عن مسيرة التعليم، والتطور الكبير الذي يعيشه، والدور المحوري الذي يؤديه المعلم قديمًا وحديثًا.

واختتمت مقدمة الحفل البندري عياشي الحفل بالتشديد على أن المعلمين والمعلمات يستحقون الاحتفاء والتقدير كل يوم نظير جهودهم التي تشكل مستقبل الوطن.

وشهد الحفل عددًا من العروض التي تشيد بالمعلمين والمعلمات، قدمها طلاب مدارس التعليم بالمنطقة.

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