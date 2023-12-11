قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الاثنين، بزيارة لأخيه الأكبر الأمير بندر بن عبدالعزيز بقصره في الرياض، للاطمئنان على صحته.
شاهد.. خادم الحرمين يزور أخاه الأمير بندر بن عبد العزيز
للاطمئنان على صحته
قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الاثنين، بزيارة لأخيه الأكبر الأمير بندر بن عبدالعزيز بقصره في الرياض، للاطمئنان على صحته.
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شاهد.. خادم الحرمين يزور أخاه الأمير بندر بن عبد العزيزصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-11
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
07:37 PM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
11:51 PM
شاهد.. خادم الحرمين يزور أخاه الأمير بندر بن عبد العزيز
للاطمئنان على صحته
قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الاثنين، بزيارة لأخيه الأكبر الأمير بندر بن عبدالعزيز بقصره في الرياض، للاطمئنان على صحته.
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