"تعليم مكة" تبعث تعميمًا عاجلاً ومهمًّا لجميع الموظفين المكلفين من خارج الإدارة

إذا لم يقيَّد الطلب عبر "فارس" قبل 5 أيام يتعرضون لإيقاف الراتب وإنهاء التكليف

بعثت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تعميمًا عاجلاً جدًّا ومهمًّا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس نظرًا لأهمية تفعيل الخدمة الذاتية للموظفين والموظفات عن طريق برنامج (فارس)؛ إذ إن هناك موظفين وموظفات مكلفون بالعمل من خارج الإدارة لدى إدارة مكة.

وتفصيلاً، قال تعليم مكة: يرجى إلزام جميع الموظفين المكلفين داخليًّا بتقديم طلب التكليف عن طريق برنامج (فارس) عبر حساباتهم الخاصة بالخدمة الذاتية (وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه)، مع إحاطتهم بأنه في حال عدم تقديم الطلب فإنه سيتم إيقاف الراتب وإنهاء التكليف، وعليهم المباشرة لدى إداراتهم المكلفين منها.