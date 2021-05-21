"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
تشمل محافظات عدة حتى الـ 9 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والطوال، وفيفا.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
أمطار رعدية
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-21
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والطوال، وفيفا.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
02:37 PM
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
تشمل محافظات عدة حتى الـ 9 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والطوال، وفيفا.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.